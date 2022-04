Lottstetten/Jestetten – Was braucht es um in zehn Jahren sechs Neueröffnungen zu meistern? Der Bäckereimeister Beca Gutaj kennt seine Antwort darauf: „Es braucht die Liebe zum Beruf und die Familie, die an einem Strang zieht.“ Dass es auch Mut und Unternehmergeist braucht, beweist er nun mit seinen beiden Söhnen Brendon und Florent. Gemeinsam haben sie sich mit der Übernahme der ehemaligen Bäckerei Jünger in Lottstetten und der dazugehörigen Filiale in Jestetten ein neues Standbein aufgebaut.

Mit der Eröffnung am 28. April von „Gutaj’s guter Backstube“ in Lottstetten und der Filiale in Jestetten möchten sie nun nach den Sternen greifen. Am Eröffnungstag wird sich die Familie bei ihrer Kundschaft vorstellen und gleichzeitig Spenden für die Ukraine sammeln.

Dass Veränderungen die Kundschaft verunsichern können, ist Beca Gutaj dabei bewusst. „Das bestehende Sortiment bleibt erstmal erhalten und wird nach und nach durch unsere eigenen Rezepturen ergänzt“, informiert der vierfache Vater. Denn die Wünsche der Kunden zu erfüllen, sei stets die Maxime, nach der die

50 Mitarbeiter arbeiten und backen.

Dennoch wird es einige Veränderungen geben, denn auch backende Betriebe, müssen mit „der Zeit mitgehen und stets kreativ sein“. So wird das Geschäft in Lottstetten um ein Eiscafé ergänzt und Kunden in der Jestetter Filiale können ab dem 28. April nicht nur Back- und Süßwaren, sondern auch Eis, Pizza, Grillspezialitäten und einen Mittagstisch genießen. Doch die Philosophie dahinter, bleibe dieselbe wie auch in der traditionsreichen Bäckerei Beckert in Erzingen. „Wir sind zu 100 Prozent ein handwerklicher Betrieb. Von den Berlinern, zu Croissants, von Plunder- zu Blätterteig und über Schokolade bis hin zum Eis kommt alles aus eigener Produktion“, so Beca Gutaj.