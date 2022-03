Lottstetten vor 4 Stunden

Auto kommt von Straße ab: Fahrer wird ins Krankenhaus eingeliefert

Zu einem Autounfall mit einem Verletzten kam es am Mittwochmorgen in Lottstetten. Der Fahrer war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat so die Außenbestuhlung einer Gaststätte beschädigt.