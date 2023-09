Jestetten – Die jüngste Gemeinderatssitzung in Jestetten stand ganz im Zeichen diverser Bauanträge. Das erste – für die ganze Gemeinde interessante – Bauvorhaben betrifft das Jestetter Bahnhofsgebäude. Das Erdgeschoss inklusive des Schuppens, soll für die Jugendarbeit von Michael Mothes umgebaut werden. Das Gebäude soll lediglich soweit umgestaltet werden, dass eine gute Nutzung für die Jugend möglich ist und die Bürocontainer, die seit einigen Jahren als Jugendräume zur Verfügung stehen, wieder verschwinden können. Eine energetische Sanierung wird jedoch nicht stattfinden, da keine einvernehmliche Lösung mit dem Denkmalamt gefunden werden konnte. Diesem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Praxis wird größer

Ein weiteres für die ganze Gemeinde interessantes Bauvorhaben ist der Antrag auf Neubau einer Physiotherapiepraxis in der Hohenkrähenstraße in Jestetten. Hier plant der Bauherr, Siggi Braig, eine neue Praxis zu errichten, die größer, ebenerdig und somit barrierefrei sein wird. Zur Physiotherapiepraxis kommt ein Gerätetrainigsbereich hinzu, der durch Alexandra Braig geführt werden wird. Die Veränderung ergibt sich aus der Zukunftsplanung bezüglich Ruhestand der Geschäftspartner Zeller und Braig. Der Gemeinderat genehmigte den Bauantrag einstimmig mit der Auflage, die Baumbepflanzung dauerhaft zu erhalten.

Neues Einfamilienhaus

In einer vorangegangenen Gemeinderatssitzung wurde ein Bauvorhaben im Nassenweg in Altenburg abgelehnt. Hier wurden die Baupläne zwischenzeitlich in Teilen geändert und nun zur Wiedervorlage in den Gemeinderat gegeben. Geplant ist der Teilabbruch eines Wohnhauses mit Wiederaufbau als Einfamilienwohnhaus mit Garagen und Stellplätzen. In der ersten Planung war die Position der Stellplätze unvorteilhaft für die Sicherheit der ausparkenden Fahrzeuge. Nach dem die verlangten Vorgaben verwirklicht wurden, sprach nun nichts mehr gegen eine Zustimmung zu diesem Bauvorhaben in Ortsteil Altenburg.

Ein andres Bauvorhaben im Jestetter Ortsteil Altenburg lag ebenfalls das zweite Mal dem Gemeinderat zur Abstimmung vor. Die angeforderten Informationen im Bezug auf die Umgebungsbebauung wurden vom Bauherren geliefert, und so konnte der Gemeinderat die Beziehung zu den Gebäuden in der näheren und weiteren Umgebung besser beurteilen.

Da sich dieses Bauwerk, ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgaragen und Garagen, in die Umgebung einfügt, spricht nichts mehr gegen das baurechtliche Einvernehmen, das auch das Landratsamt mittlerweile bestätigt hat. Die Erlaubnis zum Bau wurde mit einer Gegenstimme genehmigt. Noch ein weiteres Bauvorhaben stand zur Beurteilung auf der Tagesordnung der Sitzung. Dieses konnte den Gemeinderat mangels ausreichender Informationen jedoch nicht überzeugen.