von Ralf Göhrig

Viele Baustellen und kein Abschluss der Maßnahmen. Doch jetzt hat der Gemeinderat Jestetten beschlossen, die Fertigstellung der Asphaltarbeiten in den Bauabschnitten vier und fünf im Baugebiet „Dankholzebene Kirchenäcker“ auf den Weg zu bringen. Im Zuge der Fertigstellung des sechsten Erschließungsabschnitts im Baugebiet hat das Ortsbauamt festgestellt, dass das Aufbringen der obersten Asphaltschicht nun dringend geboten sei, um eine nachhaltige Beschädigung der Tragschicht zu verhindern.

Jestetten Die Bauprojekte in Jestetten laufen trotz der Corona-Krise weiter Das könnte Sie auch interessieren

So lange die Bebauung noch nicht abgeschlossen ist, wird in der Regel auf das Aufbringen der abschließenden Asphaltschicht verzichtet, um sie bei den Bauarbeiten durch Baumaschinen nicht zu beschädigen. Jedoch ist ein Punkt erreicht, an dem die Bebauung in den beiden Abschnitten so weit abgeschlossen ist, dass die Deckschicht aufgebracht werden kann.

Zur Finanzierung musste der Gemeinderat Mittel, die erst im kommenden Jahr veranschlagt waren, in diesem Jahr bereitstellen. Immerhin schlägt die Fertigstellung der Straßendeckschicht in beiden Abschnitten mit 63.000 Euro zu Buche, zuzüglich der Nebenkosten und Ingenieurhonorare. Zur Finanzierung schlug Alexandra Fischer, Leiterin des Ortsbauamtes vor, auf den geplanten Einbau der Deckschicht im Gewerbegebiet Guggenberg zu verzichten.