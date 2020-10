von Ralf Göhrig

Schon lange Zeit hat Arnulf Maier aus Lottstetten den Wunsch gehegt, Deutschland mit dem Fahrrad zu durchqueren. In diesem Spätsommer machte er diesen Traum wahr. Von seiner Heimatgemeinde bis nach Flensburg legte er in 14 Tagen 1338 Kilometer zurück. Dabei überwand er 7026 Höhenmeter und benötigte 67,5 Stunden. Im Durchschnitt legte Maier somit 95 Kilometer am Tag zurück. Die Heimreise trat er mit der Deutschen Bahn an.

Arnulf Maier, Lottstetter Bauplaner, verwirklichte in diesem Sommer einen Traum, hier beim Weserstein am Zusammenfluss von Werra und Fulda. | Bild: Arnulf Maier

Am meisten begeisterten den passionierten Radfahrer die vielfältigen Landschaften, die Deutschland bietet. „Bei der Fahrt auf den Radwegen kommt man an interessanten Landschaften, Flüssen und Sehenswürdigkeiten vorbei und kann sie meist hautnah miterleben. Die schönsten Rast- und Aussichtsplätze sind in der Regel an den Rad- und Wanderwegen zu finden“, sagte Maier im Gespräch mit dieser Zeitung. Doch erwähnenswert waren für ihn auch die kulturellen und kulturhistorischen Sehenswürdigkeiten, wie das Hundertwasserhaus in Stuttgart, die Fachwerkstadt Wertheim am Main, das Kaiser-Wilhelm-Denkmal bei Porta Westfalica, der alte Elbtunnel in Hamburg oder die Querung des Nord-Ostsee-Kanals bei Rendsburg.

Entlang des Neckars und seinen Weinbergen ging es im ersten Viertel der Radreise. | Bild: Arnulf Maier

Die Strecke führte zunächst über den Randen bis nach Schwenningen, dann, dem Neckarradweg folgend, über Tübingen, Stuttgart und Heilbronn bis nach Mosbach, über den Odenwald bis zum Main und schließlich via Fuldaradweg bis nach Hannoversch Münden, wo sich Werra und Fulda zur Weser vereinigen. Durch die norddeutsche Tiefebene ging es nach Hamburg und von dort aus schließlich bis ans Ziel ganz in Deutschlands Norden.

Der Mittellandkanal, die längste künstliche Wasserstraße in Deutschland wurde bei Minden überquert. | Bild: Arnulf Maier

Am Ende hatte Arnulf Maier in 14 Tagen sieben Bundesländer durchfahren und 1338 Kilometer zurückgelegt. Gestartet war er bei 28 Grad und Sonnenschein, im Laufe der Reise verschlechterte sich das Wetter, die Sonne zeigte sich selten und die Temperatur kletterte kaum über 15 Grad.

Positives Fazit

Als Resümee stellte Arnulf Maier im Gespräch fest: „Die Reise hat sich gelohnt. Es ist eine Erfahrung, die ich jedem empfehlen würde, der gerne in der Natur ist und erlebnisreich reisen möchte. Man muss den Tag auf sich zukommen lassen, offen und flexibel sein für die Ereignisse, welche auf einen warten. Es ist spannend.“