Am vergangenen Mittwoch fand eine erste Begehung des zukünftigen Jestetter Jugendraumes statt, bei der die Jugendlichen über den aktuellen Planungsstand informiert wurden und Fragen stellen konnten. Der Jugendraum befindet sich derzeit in Bürocontainern am Bahnhof, weil der frühere Raum wieder von der Realschule benötigt wird. Dominic Böhler, Bürgermeister von Jestetten, erörterte zusammen mit dem Architekten Jürgen Osswald den Umbau des Jestetter Bahnhofgebäudes. Michael Mothes und gut zehn Jugendliche waren beim Termin anwesend.

Zu Beginn wurde ein Bauplan, der den ganzen Bereich zeigt, erklärt. Das gesamte Erdgeschoss des Bahnhofsgebäudes mit dem ehemaligen Zollbereich sowie der Lagerbereich wird unter Berücksichtigung der Wünsche der Jugend gestaltet werden. Die Umgestaltung wird unter Einhaltung der Denkmalschutzauflagen erfolgen. Die Außenfassade des Bahnhofs wird dabei lediglich mit Farbe aufgefrischt werden können. Im Inneren sollen Wände entfernt werden um möglichst große Räume zu schaffen.

Den Jugendlichen wurde angeboten, sich in die Planung sowie in die Gestaltung aktiv mit einzubringen. Die Gemeinde freut sich über jede Idee, die von den Jugendlichen vorgebracht wird. Es soll ein Raum für die Jugendlichen werden, ganz nach deren Vorstellungen und Wünschen, diese natürlich innerhalb des finanziell gesteckten Rahmens. Wenn alles so läuft, wie die Gemeinde sich das vorstellt, kann mit den vorbereitenden Arbeiten noch in diesem Jahr begonnen werden. Bürgermeister Böhler forderte die Jugendlichen auf, sich mit ihren Kollegen zu beraten und zu planen und jederzeit an Jugendarbeiter Mothes, ihn oder Architekt Osswald mit Fragen und Wünschen heran zu treten. Die Frage eines Jugendlichen ließ erahnen, dass dieser schwerlich glauben kann, dass für die Jugend ein solch umfangreicher Umbau getätigt wird. Dominic Böhler bestätigte mit „wenn es nicht so wäre, wären wir heute nicht zusammen hier.“