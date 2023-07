Der Altenburger Dorfladen hat am 29. Juni sein zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil etliche Kritiker dem genossenschaftlichen Modell zu Beginn allenfalls eine Überlebensdauer von einem halben Jahr gegeben hatten. Doch es kam anders – wie so oft, wenn Menschen zusammenstehen, um ein Ziel zu verfolgen.

Im Herbst 2012 war die Bestürzung im Dorf groß, als die Pächterin des Altenburger Dorfladens ankündigte, den Laden zum 31. März 2013 aufzugeben. Doch die Altenburger wollten nicht tatenlos zusehen, wie der letzte Einzelhandel im Dorf von der Bildfläche verschwand. Zu Beginn des Jahrhunderts hatte es noch einen Metzger, einen Bäcker, eine Post, eine Volksbank, eine Sparkasse, ein Spielwarengeschäft und nicht zuletzt den Bahnhof gegeben. Das Aus des Lebensmittelladens nahm die Dorfgemeinschaft hingegen nicht hin. Also überlegten sich die Altenburger, welche Alternativen es gebe und schnell stand die Genossenschaftslösung im Raum. Die Gemeinde unterstützte das Projekt, konnte jedoch kein direktes finanzielles Engagement anbieten.

Rasch waren mehr als 300 Geschäftsanteile verkauft und in stundenlanger Arbeit waren freiwillige Helfer unterwegs, den Verkaufsraum und die elektrischen Einrichtungen auf Vordermann zu bringen. Besonders erwähnenswert war das Engagement vom inzwischen verstorbenen Malermeister Harry Vogt. Am 17. Juni 2013 kam die erste Warenlieferung an und am 29. Juni 2013 fand die Eröffnungsfeier statt. An diesem Samstag stand um genau 7.30 Uhr mit Walter Gysel der erste Kunde im neuen Laden. Pünktlich um 11 Uhr hatte sich, trotz des strömenden Regens, das halbe Dorf versammelt und Lotti Herrmann vom Aufsichtsrat eröffnete den Laden offiziell und gab damit den Auftakt zum obligatorischen Fest.

Seit zehn Jahren existiert der Dorfladen nun und das nahmen die Altenburger als Anlass für eine kleine Feier. Und wie vor zehn Jahren geplant, ist der Altenburger Dorfladen zum sozialen Treffpunkt für jung und alt geworden. Es wird großer Wert auf frische Ware zu fairen Preisen und regionale Produkte von Äckern, Wiesen und Gärten aus Altenburg und Umgebung gelegt. Daneben bietet der Dorfladen immer wieder kulturelle Veranstaltungen, wie Lesungen und Ausstellungen. Vorstandsmitglied Doris Johann dankte allen Mitarbeitern und Helfern für ihren nimmermüden Einsatz. „Ich hoffe, die kommenden zehn Jahre werden genau so erfolgreich, wie die vergangenen zehn Jahre“, sagte sie abschließend.