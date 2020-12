von Ralf Göhrig

Kaiser Wilhelm, Geheimrat Oldenburg, Kronprinz Rudolph oder den Schönen von Wilshire kann man im Jestetter Gunzenriedhof antreffen. Kenner wissen, was sich dahinter verbirgt. Es handelt sich um alte Obstbaumsorten, genauer: um Apfelbäume. Die Gemeinde Jestetten hat in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Naturpark mehr als 30 Obstbäume im Gunzenriedhof, in der Schwerze und bei der ehemaligen Edenburg gepflanzt und vor Wildschäden geschützt.

Mit dieser Maßnahme sollen nicht nur alte und robuste Obstsorten erhalten, sondern auch die biologische Vielfalt gestärkt werden. Im Bereich des Gunzeriedhofs wurde im Zuge dieser Maßnahme ein Feuchtgebiet saniert. Dabei wurde der Bewuchs von Fichten und Kiefern, die sich durch Sukzession eingestellt hatten und das Biotop nachhaltig zu beeinträchtigen drohten, entfernt, sodass der ursprüngliche Charakter der Wiese wieder zur Geltung kommen kann.

In den kommenden Jahren ist geplant, auf einer ehemaligen Holzlagerfläche im Gunzenriedhof eine Obstbaumwiese mit Wildobstbäumen und wärmeliebenden Baumarten, wie Nussbäumen oder Sorbusarten anzulegen. Augenblicklich erstellt Bernhard Egli, Projektleiter Natur des Naturparks, eine Liste potenzieller Baumarten für diesen Obstbaumgarten.