Jestetten vor 1 Stunde

Alles wieder schön sauber! Die Teilnehmer der Dorfputzete hoffen, dass es auch eine Weile so bleibt

Privatpersonen, Vereinsmitglieder, Flüchtlinge und Schüler beteiligen sich an der Müllsammelaktion in Jestetten. Nach dem Dorfputz am Samstag ziehen die Jungen und Mädchen der beiden Schulen noch einmal durch die Dörfer.