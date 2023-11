Jestetten (pm/sav) Bei einem Infostand zum „Tag der Demokratie“ der Uno ist der CDU Jestetten aufgefallen, dass die Buchsbüsche am Gefallenendenkmal abgestorben waren. Dadurch machte das Denkmal keinen guten Eindruck mehr, schreibt der CDU-Ortsverband Jestetten in einer Mitteilung. Auf Initiative von Gemeinderat und Gärtnermeister Vincent Ziegler hat die CDU nun neue Pflanzen eingebracht.

Zuerst wurde der Boden aufgelockert und eingeebnet. Gemäß dem Konzept von Vincent Ziegler wurden unterschiedliche Pflanzen gesetzt und Blumenzwiebeln gesteckt. Nach dem Anwachsen wird die neue Bepflanzung ein würdiges, abwechslungsreiches Bild bieten, aber trotzdem leicht zu pflegen sein, schreibt die CDU weiter. Das Denkmal für die Gefallenen erhalte dadurch wieder einen würdigen Rahmen. Die Kosten für die Pflanzen übernimmt die Gemeinde, die CDU Jestetten bedankt sich bei der Raiffeisen Warengenossenschaft Jestetten für die Spende von Rindenmulch.

Das Denkmal hat eine interessante Geschichte. Es war 1912 zur Erinnerung an den Sieg gegen Frankreich 1870/71 im Beisein des Großherzogs eingeweiht worden. Aber der Blutzoll zweier Weltkriege hat dazu geführt, dass es zum Denkmal für die Gefallenen und Vermissten umgestaltet worden ist. Oft wird es fälschlicherweise als „Kriegerdenkmal“ bezeichnet, es erinnert aber nicht an die Krieger an sich, es stellt auch keine wie auch immer geartete Verherrlichung des Krieges dar; vielmehr ist es Ausdruck der Trauer um die vielen gefallenen jungen Männer.