von Thomas Güntert

Der Schwarzwaldverein Lottstetten hat wieder ein attraktives Jahresprogramm zusammengestellt, wobei die Wanderer überwiegend in der Nähe bleiben wollen. Gewandert wird beispielsweise in Stühlingen, Lenzkirch oder am Schluchsee. Zahlreiche Wanderungen sind auch in der Schweiz.

Von der Rheinschleife zur Klosterinsel

Der Natura Trail bei Merishausen führt zur Einkehr ins Buchberghaus der Naturfreunde Schaffhausen, es gibt eine Rundwanderung um den Greifensee und eine Bergwanderung am Klausenpass. Mit der Frühlingswanderung im Herblinger Schlosswald wird die Wandersaison ebenfalls in der Schweiz eröffnet. In diesem Jahr sind rund 20 Touren geplant. Zahlreiche Wanderungenrouten, die im letzten Jahr coronabedingt abgesagt wurden, werden nachgeholt. Beispielsweise die Ostermontagstour entlang der Rheinschleife zur Klosterinsel Rheinau.

Eine gemeinsame Wanderung gibt es wieder mit der befreundeten Ortsgruppe Häusern. Im Gedenken an das Gründungsmitglied Adolf Griesser wandert die Lottstetter Ortsgruppe am Nationalfeiertag auf dem Panoramaweg durch das Ibacher Hochtal zum Friedenskreuz, das Griesser einige Jahre vor seinem Tod im Jahr 2014 errichten ließ.

In den Sommermonaten gibt es jeden ersten Mittwoch eine zweistündige Feierabendwanderung. Neben den Wanderaktivitäten stehen auch Arbeits- und Naturschutzpflegeeinsätze mit dem Naturschutzwart Christoph Ruess im Terminkalender. Die Saison wird traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag mit der Stephanstagswanderung abgeschlossen.

Auch für kleine Wanderfreunde

„Gäste sind bei unseren Touren immer willkommen“, sagt der Vorsitzende Günther Haberstock im Gespräch mit dem Südkurier. Familiengruppe und Berggruppe sind im Wanderplan nicht mehr speziell aufgeführt. „Die Familiengruppe gibt es in diesem Jahr in der bisherigen Form nicht mehr“, sagt Haberstock und bemerkt, dass im Wanderplan familiengeeignete Wanderungen speziell gekennzeichnet sind, die auch kinderwagentauglich sind.

Die groß gewordenen Kinder und Jugendlichen können am normalen Wanderprogramm teilnehmen, wobei die Bergtouren sicher die Highlights werden. Die Jugendlichen Karsten Glatt, Maximilian Güntert und Valentin Hohenbichler haben von Richard Achilles die Vereinshomepage übernommen und sorgen für frischen Wind im sozialen Netzwerk.

Der Terminkalender des Schwarzwaldvereins Lottstetten wird in Kürze im Internet einsehbar sein: www.swv-lottstetten.de