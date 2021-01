von sk

Vereinssport ist wegen der Corona-Pandemie seit November nicht mehr möglich. „Wir wollen uns trotzdem bewegen und haben aus diesem Grund einen Bewegungsparcours auf den Weg gebracht“, betont Martina Heine, Vorstandsmitglied des Turnvereins Altenburg. Das Konzept stamme ursprünglich vom TV Tiengen, mit dessen Einverständnis die Idee in Altenburg umgesetzt worden ist, so die Schriftführerin.

Monika und Konrad von Maikowski, langjährige und engagierte Mitglieder des Turnvereins Altenburg, demonstrieren einige Übungen auf dem spontan angelegten Bewegungsparcours in Altenburg. | Bild: privat

Vorschriften einhalten

„Mitmachen kann jeder, alleine oder zu zweit oder mit der ganzen Familie. Die aktuellen Corona-Vorschriften müssen jederzeit eingehalten werden“, so Martina Heine. Start ist am Schulhof in Altenburg, wo auch ein Lageplan mit allen Stationen ausgehängt ist.

Übungen mit Holzstangen und Steinen, Balance, Ausdauer und Koordinationstraining bringen Abwechslung beim Spaziergang rund um den „Nassenweg“. Ein kleiner Teil der Strecke ist nicht geteert, deshalb ist gutes Schuhwerk wichtig.

Übersicht über den Streckenplan des Altenburger Bewegungsparcours. | Bild: privat

Der TV Altenburg hofft, mit diesem Angebot ein klein wenig Abwechslung und Spaß in diesen schwierigen Zeiten vermitteln zu können.

Der Turnverein Altenburg weist darauf hin, dass die aktuell gültige Corona Verordnung zu jedem Zeitpunkt einzuhalten ist. Das Bewegungsangebot kann von maximal zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten oder mehreren Personen aus einem Haushalt absolviert werden. Der Straßen- und Personenverkehr darf durch die Ausführung des Angebotes nicht beeinträchtigt werden.