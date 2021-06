von sk

Bei ihrem jüngsten Besuch in Jestetten erkundigte sich die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete zusammen mit Jestettens Bürgermeisterin Ira Sattler und der SPD-Ortsvereins-Vorsitzenden Irmgard Bäumle im Seniorenwohnen über die derzeitige Situation der Pflege und wie sich die Folgen der Corona-Pandemie auf die Bewohner und Pflegekräfte auswirken.

Hinweis auf neues Gesetz

„Täglich arbeiten Pflegerinnen und Pfleger in Deutschland an ihrer Belastungsgrenze. Viele Pflegekräfte werden von der Schweiz abgeworben oder suchen auch immer öfter ihre berufliche Zukunft woanders. Aber gerade in Pandemiezeiten haben Pflegebedürftige und ihre Angehörigen erfahren, wie wichtig gute Pflege ist. Pflegekräfte haben mehr Respekt verdient.“ Die Abgeordnete verweist auf das neue „Pflege-Tariftreue-Gesetz“ und betonte bei ihrem vor-Ort-Besuch: „Mehr Anerkennung erreichen wir nur durch bessere Löhne und attraktive Arbeitsplätze in der Pflege.“

Austausch mit Altenpflegerinnen

Heimleiterin Diane Grönow präsentierte die verschiedenen Wohnbereiche, das zusätzliche Corona-konforme Besucherzimmer und den „Snoezelenraum“. Dieser bietet eine besondere Therapieform für an Demenz Erkrankte. Durch besondere Reizanregungen durch eine geschulte Therapeutin können Sinne angeregt und gestärkt werden. Anschließend fand ein fachlicher Austausch mit den Altenpflegerinnen F. Suarez und F. Stier statt.

Bürgermeisterin Ira Sattler, Rita Schwarzelühr-Sutter und die SPD-Ortsvereinsvorsitzende Irmgard Bäumle dankten dem Team des Seniorenwohnens für den informativen Austausch.