Jestetten Zwölf neue Aktive verstärken den Tennisclub Jestetten

Der TC Jestetten freut sich über Zuwachs von zwölf Aktiven, auch neun Junioren kommen hinzu. Zudem gibt es Ehrungen für jahrzehntelanges Engagement.

Gut besucht war die Hauptversammlung des Tennisclubs Jestetten im Restaurant „Löwen“. Von einer erfreulichen Mitgliederentwicklung berichtete der Vorsitzende Kurt Külling: „Zwölf Aktive und neun Junioren sind neu dem Verein beigetreten.“ Die Zahl der Austritte sei deutlich geringer. Vier langjährige Mitglieder wurden geehrt. Stefan Kleber und Helmut Funk sind seit 30 Jahren im Tennisclub, Peter Muck und Peter Kleinschnitz seit 25 Jahren.

Hauke Kiesswetter erinnerte an den schwierigen Start ins vergangene Vereinsjahr mit dem Einbruch ins Vereinsheim. Die Folge waren umfangreiche Sanierungsarbeiten, die durch viele freiwillige Arbeitsstunden bewältigt wurden. Ein Kostenfaktor war auch das alljährliche Herrichten der Tennisplätze. Erwähnt wurden auch die Aktivitäten im Bereich Jugendschutz, die vom Verband vorgegeben wurden.

Kassier Kurt Müller konnte trotz beträchtlicher Ausgaben für Sicherungsmaßnahmen beim Vereinsheim einen kleinen Gewinn ausweisen, der nicht zuletzt auf den Überschuss beim Getränkeverkauf zurückzuführen war. Gerhard Jungbauer und Werner Heinemann bestätigten eine mustergültige Kassenführung.

Dirk Waser, Sportwart und Jugendwart, berichtete über die sportlichen Aktivitäten. Es gab die Mannschaften Herren aktiv, Herren 40 und Herren 50, die jeweils in ihren Spielklassen mittlere Plätze belegten. Für die Junioren gab es einen Schnuppernachmittag, an dem sich 27 Kinder beteiligten. Am regelmäßig stattfindenden Jugendtraining beteiligten sich 24 Jugendliche. Erfolgreich war auch die Aktion am Jestetter Sommerspaß (Jess). In der kommenden Saison sind wieder drei Herrenmannschaften gemeldet.

Bürgermeisterstellvertreterin Angelika Hämmerle leitete die Wahlen. Bestätigt wurden in ihren Ämtern Hauke Kiesswetter, Kurt Külling und Damiano Arena (Beisitzer). Neu gewählt wurden Wolfram Scheidemantel (Sportwart) und Kirsten Niehus (Kassenprüferin).

In der abschließenden Diskussion tauchte die Frage auf, welcher Voraussetzungen es für die Erlangung eines Trainerscheins bedarf. Dies wurde erläutert. Edgar Johann gab außerdem einen detaillierten Überblick über die Maßnahmen bei der Einbruchsicherung, die durch 194 Stunden Eigenleistung vom Verband unterstützt wurde.