Jestetten 05. November 2018, 14:59 Uhr

Zwei Rot-Sünder an Ampel sind die Führerscheine los

Während einer zweistündigen Kontrollaktion am Samstag Morgen hat die Polizei neun Verkehrssünder ertappt, die das Rotlicht einer Ampelanlage an der B 27 in der Ortsdurchfahrt von Jestetten nicht beachtet hatten.