von Ralf Göhrig

Rund 25 Neubürger hat Bürgermeister Andreas Morasch zum Neubürgerempfang im Sitzungssaal des Rathauses begrüßt. Dabei stellte er seine Gemeinde vor und gab den im Jahr 2019 Zugezogenen die Möglichkeit, mehr über Lottstetten, seine Geschichte, Vereine und Besonderheiten zu erfahren. Vor allem die Verbindung zur Schweiz mit einer hohen Anzahl von Grenzgängern, die im Nachbarland ihr Geld verdienen, stelle eine Besonderheit der Gemeinde dar.

Lottstetten wurde laut Morasch erstmals im Jahr 827 urkundlich erwähnt und gehörte zum Kloster Rheinau. Doch in früheren Zeiten war der Kernort unbedeutend, während im Ortsteil Balm eine mittelalterliche Burg am Hang über dem Rheintal, das von hier aus bis zur Zerstörung durch schaffhausische Truppen im Jahr 1449, dieses kontrollierte.

Die Burgglocke übrigens, wurde von den Soldaten nach Schaffhausen gebracht, wo sie noch heute im Fronwagturm hängt. Ohnehin kann Lottstetten auf eine bewegte Geschichte zurückblicken; auf grausame Ereignisse im Dreißigjährigen Krieg, die Pestepidemie im 17. Jahrhundert, die badische Revolution und die Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg durch die französische Militärverwaltung. Mehr an der Gegenwart interessiert waren die Neubürger bei den Gesprächen mit den Vereinsvertretern. Hierbei wurden Kontakte geknüpft und es ist zu hoffen, dass sich der eine oder andere Verein über ein Neumitglied aus den Reihen der Neubürger freuen kann.