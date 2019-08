von Ralf Göhrig

Mehr als 50 Kinder und Jugendliche trainieren im Zircus Stella in der letzten Schulferienwoche vom 2. bis 8. September verschiedenste Zirkustechniken ein. Dies geschieht unter der fachkundigen Leitung der Fachkräfte des Zirkus Mumm.

Was als Zirkus-Jugendcamp Luna begann, wurde jährlich ab 1998 durch den Zirkus Mumm zum pädagogischen Zirkus für Kinder und Jugendliche. Das 25-jährige Jubiläum, das es ohne die Inspiration und Tatkraft von Isolde Hauser aus Jestetten so nicht geben würde. Damals, inspiriert von einem Zirkusprojekt in ihrer Heimat, setzte sie den Grundstein für dieses Sommerferienprojekt. Sie verschaffte sich seinerzeit das nötige Know-how in Sachen Organisation und Finanzierung und suchte Kinder und Eltern, die genauso eine Begeisterung für den Zirkus an den Tag legten wie sie selbst.

Isolde Hauser leitete den Zirkus Stella 13 Jahre lang, dann übergab sie den Stab 2008 an Gaby Steinbeisser. Seit 2018 leitet nun Franziska Lexer die Geschicke vor Ort in der Zirkuswoche. Schirmherrin des Zirkus Stella ist seit mehr als 20 Jahren die Volkshochschule Jestetten-Lottstetten.

Organisation und Vorstellungen

Damit die Organisatoren sich immer rundweg um den Ablauf und die Versorgung der Kinder und Jugendlichen in der Projektwoche kümmern können, deckt die Volkshochschule den kompletten administrativen Bereich ab und kümmert sich um die Finanzierung, tatkräftig unterstützt haben hier am Anfang Edi Kintzi, gefolgt von Elke Hausmann und ab 2016 Bettina Valentin.

Vorstellungen: Freitag, 6. September, Premierenfeier um 19 Uhr; Samstag, 7. September Vorstellung um 19 Uhr; Sonntag, 8. September Vorstellung um 14.30 Uhr. Sommerkino: Mittwoch, 4. September findet im Zirkuszelt das Sommerkino statt. Gezeigt wird der Film 25 km/h. Wer möchte, kann sich gerne eine bequeme Sitzmöglichkeit mitbringen. Bewirtung immer eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.