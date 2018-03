Jestetten ZG-Raiffeisenmarkt in Jestetten steigert Umsatz

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft in Jestettten konnte 2017 seinen Umsatz auf über eine halbe Million Euro steigern. Das heimelig-verwinkelte Ambiente in der Zehntscheuer ist bei Kunden sehr beliebt.

Mit mehr als einer halben Million Euro Umsatz konnte die Raiffeisen-Warengenossenschaft im vergangenen Jahr glänzen. Damit konnte das Ergebnis des Vorjahres noch einmal gesteigert werden.

Der Vorstandsvorsitzende, Robert Binkert, zeigte sich sehr zufrieden über das abgelaufene Geschäftsjahr. Besonders eine Steigerung der Barverkäufe in einer Höhe von mehr als 10 000 Euro stimmte ihn zuversichtlich, denn offenbar finden immer mehr Kunden den Weg in die altehrwürdige Zehntscheuer im Jestetter Winkel. „Um 10 000 Euro mehr umzusetzen, müssen einige Schrauben, Dübel oder Putzeimer verkauft werden“, stellte er erfreut fest.

In den vergangenen Jahren war immer wieder die Diskussion hochgeschwappt, ob die Jestetter Warengenossenschaft ihren Standort aufgeben sollte und einen Neubau im Gewerbegebiet realisieren sollte. Denn so heimelig-verwinkelt die Zehntscheuer auch ist, einem modernen Verkaufskonzept entspricht sie nicht und die Lagerräume, die sich bis unters Dach erstrecken sind bisweilen eine logistische Herausforderung, vor allem für die Mitarbeiter.

Dennoch konnte Geschäftsführer Raimund Hartmann, feststellen, dass die Kunden gerade dieses Ambiente lieben – einen Laden, der irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt. „Unsere Beständigkeit zahlt sich aus“, meinte Hartmann, der anlässlich der 82. Hauptversammlung für seine 30-jährige Mitgliedschaft bei der Raiffeisen-Warengenossenschaft geehrt wurde und vom Vorstandsvorsitzenden einen Geschenkkorb überreicht bekam.

Buchhalter Bernhard Schilling erläuterte die Zahlen des abgelaufenen Jahres und verkündete einen Bilanzgewinn in Höhe von 3048 Euro. Dieser Überschuss stimmte zufrieden, schließlich sei das Ziel der Genossenschaft nicht die Gewinnmaximierung, sondern den Laden zu aller Zufriedenheit am Laufen zu halten. Bürgermeister Jürgen Link lobte die weiterhin erfreuliche Entwicklung und bekam die Aufgabe zugewiesen, die Neuwahlen zu leiten. Diese verliefen unspektakulär, reibungslos und ohne Ämterwechsel: Raimund Hartmann (Vorstand) und Thomas Widder (Aufsichtsrat) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Für den 22. September kündigte Robert Binkert ein Herbstfest an. Dieses soll im Zeichen des 200. Geburtstags von Friedrich Wilhelm Raiffeisen stehen.