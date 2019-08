von Ingrid Ploss

Fast schon als Jestetter Urgestein bei allen Dingen, die sich um Holz drehen, gilt Stefan Schlossmacher in der Gemeinde Jestetten als Ansprechpartner. Ob Brennholz gebraucht wird, Grundstücke von zu großen Bäumen befreit werden müssen oder einfach für einen fachmännischen Ratschlag – Stefan Schlossmacher, „Schlossi“, kennt sich aus.

Hier entsteht der Feinschliff am Untergestell eines Tisches. | Bild: Ingrid Ploss

Der Fachmann rund ums Holz

Am und im Wald aufgewachsen hat er seit 50 Jahren mit dem Werkstoff Holz zu tun, führt seit 2009 einen Holzhandel sowie Baumpflege gemeinsam mit seinem Partner Christoph Steinel. Sein Haus und Grundstück am Waldrand zeugen von Sammlerleidenschaft alter Dinge und schöner Formen und irgendwie von Nachhaltigkeit – Wegschmeißen ist nicht.

Spielgeräte für den Waldkindergarten

Der nahe gelegene Waldkindergarten profitiert von seiner Anwesenheit. Viele schön gestaltete Spielgeräte stammen aus seiner Hand und die Kinder lieben ihn. Wenn irgendetwas zu bauen ist, Material gebraucht wird, ist Schlossi da.

Kleine und große Kunstwerke

Seit einem Jahr nun beschäftigt er sich mit der Holzgestaltung im praktischen sowie künstlerischen Bereich. Tische, Skulpturen, Gebrauchsgegenstände sowie kleine und große Kunstwerke entstehen erst grob mit der Motorsäge und werden dann weiter bearbeitet.

Arbeiten mit einem lebendigen Material

Dabei ist Schlossi wichtig, die Holzstruktur zu verfolgen, gewachsene Maserungen zu erhalten und die Ursprünglichkeit des Materials nicht zu verfälschen. So entsteht statt eines Krokodils schnell einmal eine Katze, die quasi im Holz wohnte und nur herausgearbeitet werden wollte.

Unterschiedlichste Motive stehen zur Wahl. | Bild: Ingrid Ploss

Ausstellung in der Adventszeit

Tische, Brunnen und Gartendekorationen stehen wohl in schon zahlreichen Häusern und Grundstücken der Umgebung. Besonders gern schauen vor Weihnachten die Besucher bei der wöchentlichen Ausstellung vorbei, um mit Sternen und urigen Gegenständen ihre Weihnachtsausgestaltung zu vervollständigen. So wird auch in diesem Jahr in der Adventszeit mit Blick auf zahlreiche Ausstellungsstücke das Herz der Holzliebhaber höher schlagen bei einem Besuch von Schlossis rustikal gestaltetenr Ideensammlung.

Seine Ausstellung wird am Wochenende gerne bewundert. | Bild: Ingrid Ploss