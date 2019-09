von Uwe Kaier

18 der einst 55 Schüler waren gekommen und schwelgten in Erinnerungen an die Schulzeit und ihren Klassenlehrer H. Gollmer.

Nach Sektempfang und Totengedenken, bei welchem der Organisator des Klassentreffens, Arnold Kaier, das Stück „Ich hatt einen Kameraden“ auf seiner Trompete gespielt hat, ging es mit dem Bus weiter an den Bodensee nach Moos zum Mittagessen.

In Stein am Rhein gab es einen Altstadt-Bummel. Ein Kaffee-Plausch folgte in Bodman, ehe der Tag im heimischen „Café Central“ ausklang.