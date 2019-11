von Ralf Göhrig

Mitte Dezember schließt das renommierte Schuhhaus Aulfinger und damit verliert Jestetten ein weiteres, seiner traditionellen Geschäftshäuser. Die Inhaber haben keinen Nachfolger für die Geschäftsübernahme gefunden. Aulfinger hatte sich mit auch mit Orthopädieschuh-Technik einen Namen gemacht.

Gegründet wurde das Schuhhaus von Schuhmachermeister Xaver Aulfinger und seiner Ehefrau Friedel im Jahr 1955. Zunächst in den Kellerräumen des eigenen Hauses untergebracht, waren diese Verhältnisse bald zu beengt und Xaver Aulfinger konnte ein Geschäftshaus in der Schaffhauser Straße 10 erwerben. In den folgenden Jahren wuchs die Verkaufsfläche auf über 120 Quadratmeter an. Hinzu kam eine große Werkstatt und ein Warenlager mit rund 100 Quadratmetern Größe.

Das Schuhhaus Aulfinger prosperierte und machte sich einen Namen mit Orthopädieschuhtechnik. Qualität war immer der höchste Anspruch des Betriebs, der im Jahre 1994 von Aulfingers Sohn, Werner, und dessen Frau Gitta übernommen wurde.

Vor vier Jahren konnte das 60-jährige Bestehen gefeiert werden, doch leider führte eine Erkrankung von Werner Aulfinger das Traditionsgeschäft in eine Sackgasse. Seit drei Jahren steht Gitta Aulfinger, unterstützt durch ihre Schwägerin, Erika Straub, alleine im Laden und da niemand gefunden werden konnte, der den Betrieb übernehmen wollte, folgt nun das Ende.

Damit setzt sich eine bedauerliche Entwicklung fort. Florierende, alt eingesessene Geschäfte in bester Lage müssen aufgeben und werden sehr oft durch Discountläden ersetzt.

Auch die Aktionsgemeinschaft „Pro Jestetten„ sieht dieser Entwicklung mit Sorge entgegen. „Jestetten verliert ein gutes Fachgeschäft und wir ein treues und aktives Mitglied“, sagte Katja Steinbeisser, Sprecherin der Aktionsgemeinschaft. Es sei offenbar schwer, Nachfolger für kleinere Familienbetriebe zu finden, wenn sie nicht aus der eigenen Familie stammen.

„Wir wissen nicht, was mit dem Geschäft in Zukunft passiert“, erklärt Steinbeisser weiter, „die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich vor allem Einzelhandelsketten niederlassen.“ Damit gingen Qualität bei den Produkten und beim Service verloren und der Ort verliere an Einzigartigkeit. Es mache bald keinen Unterschied mehr, in welcher Gemeinde man einkaufen gehe, da das Angebot sich vielerorts sehr ähnele. „Kunden fühlen sich nicht mehr gebunden, weil die Persönlichkeit und damit das besondere Einkaufserlebnis fehlt“ resümierte Steinbeisser.

Noch rund vier Wochen besteht jetzt die Möglichkeit, den besonderen Service und das heimelige Flair des Schuhhauses Aulfinger zu erfahren, bevor dieses Kapitel für alle Zeit zu Ende ist.