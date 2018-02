Jestetten Wieberfasnacht sorgt für köstliche Unterhaltung

Die Jestetter Wieberfasnacht sorgt mit humorvollen Büttenreden für köstliche Unterhaltung. Musik animiert zur großen Polonaise durch den Saal.

Jestetten (imp) In den Saal unter der katholischen Kirche hatten die Frauen zur Wieberfasnacht eingeladen. Bei freiem Eintritt waren alle Frauen der Umgebung herzlich willkommen. Sie kamen auch zahlreich. Der Saal war voll, originelle Kostüme waren zu bewundern und die Wiebercombo „taktlos“ spielte auf. Gaby Leute und Aline Wessolowski traten als Feen auf und wunderten sich zur Begrüßung über die eigenartige Menschensprache: „Soll dieses Willkommen vielleicht eher händ welle cho heißen?“ Sie kamen bei ihren Überlegungen nicht wirklich voran. Andrea Frei konnte mit ihrer Büttenrede etwas weiterhelfen. Dialekte pflegen ist wichtig. „Wenn ihr hier lebt, dann gebt euch Mühe, uns zu verstehen!“ Auch Ronja Leute und Katja Barkawitz nahmen das Thema auf und versuchten die „Jestetter Dschungelspraach“ in drei andere Sprachen zu übersetzen. Die Verständigung fiel dadurch nicht leichter. In den Programmpausen gab die Combo ihr bestes, das Wiebervolk mit Schlagern und altbekannten Melodien zu unterhalten.

In gekonnt formulierten Reimen stellte Karin Merkt, Gesang, ihre Musiker vor. Die Titelauswahl orientierte sich an etwas älteren Jahrgängen und traf den Geschmack des Publikums. Es wurde geschunkelt, geklatscht und mitgesungen. Zum Thema Unterschiede und Verständigung trafen zwei „Federviehcher“ aufeinander. Köstlich Aline Wessolowski und Heike Simmler als Bauernhof-Huhn und Legehuhn aus der Massentierhaltung. Es gab ein verwundertes „Gag, Gag, Gag!“ nach dem anderen über die unterschiedlichen Vorstellungen von „glücklichem Huhn“.

Bewegung kam in den Saal mit einem faszinierenden Rhythmusspiel der Chorgemeinschaft ValBenJa unter der Leitung von Bärbel Raffelsberger. Beim Mitmachen kamen so einige in Koordinationsschwierigkeiten, aber es war ein Riesenspaß. Gerda Bächle fand zum Schluss viele Gründe, sich aufzuregen. Sie stellte fest, dass mit zunehmendem Alter diese Fähigkeit durchaus proportional wächst. Natürlich wurden die guten alten Zeiten heraufbeschworen und über „Zartphon“ streichelnde Männerhände gelästert. Ein mit der Gitarre von Babette Leihfeld begleitetes Lied beschloss ihren bejubelten Auftritt. Die große Polonaise durch den Saal brachte alle in Schwung und animierte zum Weiterfeiern.