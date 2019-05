von Ralf Göhrig

Mit der Verleihung der Ehrendoktorwürde durch die Universität Cluj-Napoca (Rumänien) wurde das Lebenswerk von Werner Spingler gewürdigt. Der Jestetter ist ein Pionier im Bereich chirurgischer Nadeln für die Mikrochirurgie und war weltweit der erste Hersteller mikroskopisch kleiner Operationsnadeln für die Gefäßchirurgie.

„Werner, we need smaller needles (Werner, wir brauchen kleinere Nadeln)“, hatte es Anfang der 1960er Jahre geheißen, als Werner Spingler der Chefingenieur der Firma B.G. Sulzle in Syracuse im Bundesstaat New York gewesen war. Der amerikanische Nadelhersteller war dazu nicht in der Lage gewesen, Werner Spingler jedoch schon, und so entstand die Firma S&T (Spingler & Tritt), die seit mehr als einem halben Jahrhundert führend in der Herstellung von Operationsbesteck für die Mikro- und Gefäßchirurgie ist.

Geboren wurde Werner Spingler am 4. August 1927 in Schaffhausen, sein Vater, Eugen, stammte aus Oberndorf/Neckar, seine Mutter, Stefanie, geborene Zureich, aus Jestetten. Die Kindheit verbrachte er in Jestetten, im Jahr 1937 zog die Familie nach Oberndorf, wo Werner ab 1941 eine Mechanikerlehre bei der Firma Mauser absolvierte.

1945 als Soldat an die Ostfront

Im Januar 1945 wurde der damals 17-Jährige in die Wehrmacht eingezogen und sollte sich an der Ostfront den Russen entgegenstellen. Glücklicherweise konnte er am 6. Mai 1945 aus dem Lazarett nach Österreich fliehen und geriet dadurch nicht in russische, sondern in amerikanische Gefangenschaft, die lediglich 14 Tage andauerte.

Auswanderung nach Amerika und Heimkehr

Nach dem Krieg kehrte die Familie, aufgrund von Arbeitslosigkeit, wieder nach Jestetten zurück, wo Vater und Sohn eine Stelle bei der SIG in Neuhausen/Rheinfall annehmen konnten. Und im Jahr 1952 erfolgte die Auswanderung von Werner Spingler nach Amerika.

Letztlich war es dem Heimweh seiner Frau, Martha, geschuldet, dass er und seine Familie (vier Söhne) Mitte der 60er Jahre wieder zurück nach Jestetten zogen und die Firma S&T gründeten. „Es gab damals keine Werkzeuge für Gefäßchirurgen, also haben wir sie entwickelt und hergestellt“, sagte Werner Spingler im Gespräch mit dieser Zeitung.

In Zusammenarbeit mit den führenden Mikro- und Neurochirurgen konnte der noch kleine Jestetter Betrieb bald weiter expandieren und wurde so schließlich zum weltweit bedeutendsten Hersteller chirurgischer Nadeln. Inzwischen hat die Firma S&T ihren Sitz in Neuhausen/Rheinfall, Eigentümer sind Rolf und Markus Spingler, Geschäftsführer ist Markus Spingler.

Heute ist Rumänien ein wichtiges Zentrum für Gefäßchirurgie, besonders die Universität von Temeswar. Die Werner Spingler Fellowship, eine Stiftung der Firma S&T, arbeitet mit der rumänischen Gesellschaft für Mikrochirurgie zusammen und somit erklärt sich auch der Umstand, wieso Werner Spingler am 25. März die Ehrendoktorwürde einer rumänischen Universität erhielt.