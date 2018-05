Jestetten Wechsel im Gemeinderat Jestetten: Elio Ritacco folgt für die SPD auf Ulrike Hader

Ulrike Hader hat seit Dezember 2006 für die SPD im Gemeinderat Jestetten gesessen. Nun gibt sie ihr Mandat ab und Elio Ritacco rückt nach.

Elio Ritacco wurde als Nachfolger von Ulrike Hader in den Gemeinderat Jestetten eingeführt und durch Bürgermeisterin Ira Sattler verpflichtet. Ulrike Hader hatte seit Dezember 2006 für die SPD die Interessen der Bürger im Rat vertreten. Bürgermeisterin Sattler lobte ihren engagierten Einsatz und die unkonventionellen Ideen, die Ulrike Hader ins Gemeindeleben einbrachte. „Wir verlieren eine geschätzte Kollegin“, bedauerte Sattler und dankte für ihren Fleiß und die Sorgfalt, mit der sich die scheidende Gemeinderätin bemerkbar gemacht habe.

Ulrike Hader dankte den Ratskollegen sowie den Amtsleitern der Verwaltung und deren Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit. Nicht ohne Stolz blickte sie auf die Leistungen des Gemeinderats während ihrer Amtszeit zurück. „Wir haben viel für ein familienfreundliches Jestetten getan“, stellte sie fest und ging auf die vielfältige Kinderbetreuung in Kindergarten und Schule ein. Besonders freut sie der Bau des Multifunktionsplatzes, der ihr immer ein großes Anliegen war. Auch der Umbau des Alten Schulhauses zum Kulturzentrum sei eine große Leistung der Gemeinde gewesen.

Durch das Ausscheiden von Ulrike Hader aus beruflichen Gründen rückt nach der Gemeindeordnung die nächste Ersatzperson in den Gemeinderat nach. Dies ist für die SPD Elio Ritacco, der bei der vergangenen Gemeinderatswahl 682 Stimmen erhalten hatte. Nach seiner Verpflichtung als Gemeinderat wählten die Räte den 50-jährigen Gastronomen einstimmig als Mitglied in den Bauausschuss sowie in die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands.