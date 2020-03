von Ralf Göhrig

Neuer Hegeringleiter des Hegerings Klettgau ist Thomas Bommer. Zu seinem Stellvertreter wurde Thomas Bendel gewählt. Damit rückt Bommer zurück an die Spitze, die er vor der Fusion der beiden Hegeringe, Jestetten und Klettgau, bereits inne hatte. Der bisherige Vorsitzende Stefan Weißenberger war nicht mehr angetreten.

Wildabfälle als Problem

Das größte Problem für die Jäger im östlichen Landkreis sind die fehlenden, zumindest sehr mangelhaften Entsorgungsmöglichkeiten von Wildabfällen. Was früher einfach in den Wald geworfen wurde – was an sich kein Problem darstellt – verbietet sich in Zeiten der Afrikanischen Schweinepest. Sinnvoll wäre es hierbei, wenn die Gemeinden, die verendetes Wild, wie Katzen und dergleichen, aber auch verendete Wildtiere eigentlich auch sachgerecht entsorgen müssen, geeignete Konfiskatsammelstellen einrichten würden.

Selbstverständlich würden sich die Jäger an den Kosten beteiligen. Daniel Burchhard von der Wildforschungstelle Aulendorf informierte ausführlich über die Bejagung von Schwarzwild unter dem Aspekt der Schweinepest.

Ehrung für langjährige Mitglieder

Für langjährige Mitgliedschaft zum Jagdverband erhielten Klaus Werne, Alois Raab, Adolf Maier, Ernst von Roth und Edgar Egge Ehrenurkunden.

Der Vorstand des Hegerings (von links): Thomas Bommer (Vorsitzender), Horst Bernhard (Kassierer), Stefan Weißenberger (bisheriger Vorsitzender), Jasmin Ebner (Schriftführerin) und Thomas Bendel (stellvertretender Vorsitzender).

Für das laufende Jahr erhofft sich Thomas Bommer viele Teilnehmer beim Hegeringschießen im Schießkino in Freiburg. Denn nur dort kann ein sicheres Anbringen eines Schusses auf Wild gewährleistet werden.

Ein ganz besonderer Dank ging an Ernst Kunz, der im abgelaufenen Jagdjahr fast 100 Nachsuchen absolviert hat, davon rund ein Drittel auf Schwarzwild.

Der Hegering Klettgau Der Hegering Klettgau entstand im Jahr 2016 aus der Fusion der beiden Hegeringe Jestetten und Grießen. Mit mehr als 100 Mitgliedern ist er der größte Hegering im Landkreis Waldshut. Hegeringleiter ist Thomas Bommer.

Zum Abschluss der Sitzung dankte Thomas Bommer bei seinem Vorgänger, Stefan Weißenberger, für seine erfolgreiche Tätigkeit und überreichte ein Präsent.

Ergebnis der Neuwahlen: Hegeringleiter: Thomas Bommer, Stellvertreter: Thomas Bendel, Schriftführerin: Jasmin Ebner Kassierer: Horst Bernhard, Kassenprüfer: Matthias Voigt und Jan Schopen sowie Schießobmann: Erwin Franke.