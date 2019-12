Lottstetten vor 4 Stunden

Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Lottstetten

Nach einem Verkehrsunfall in Lottstetten-Nack am Mittwoch brachte der Rettungsdienst einen Transporterfahrer, eine Autofahrerin und ein mitfahrendes achtjähriges Mädchen in umliegende Krankenhäuser. Laut Polizeibericht war ein Transporter beim Einbiegen in die bevorrechtigte Landesstraße mit einem Skoda zusammengestoßen.