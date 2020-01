Zwei Gangster nehmen sechs Geiseln und machen sich mit 50.000 DM Beute aus dem Tresor der Poststelle Jestetten aus dem Staub: Das ist die Kurzbeschreibung eines Postraubs Ende Januar vor 25 Jahren, der die Kripo tagelang in Atem hielt, letztlich aber nicht aufgeklärt werden konnte.

Gegen 23 Uhr waren die maskierten Täter in die über der Post gelegene Wohnung eines Postangestellten eingedrungen, doch der war nicht der erhoffte Zweigstellenleiter. Seine Frau wurde kurzerhand gefesselt und von einem Täter bewacht, während der andere den Angestellten zwang, mit ihm zur Wohnung des Vorgesetzten zu fahren. Jener wurde mitsamt seiner Lebensgefährtin als Geisel Nummer drei und vier genommen und ins Postamt verfrachtet. Doch auch der Chef hatte den Tresorschlüssel nicht. Den verwahrte eine andere Angestellte.

Unter einem Vorwand in die Filiale gelockt, wurde sie von den Tätern in den Hauseingang gezerrt. Ihr Lebensgefährte, der sie begleitet hatte, blieb von den Tätern unbemerkt und konnte die Polizei alarmieren. Wenig später sah der Mann ein Auto vom Hof der Post fahren. In der Meinung, die Täter seien geflohen, klingelte er beim Postamt – und fand sich umgehend als sechste Geisel überwältigt. Während vier Geiseln in der Wohnung von einem Täter bewacht wurden, mussten die Angestellte, die den Schlüssel hatte, und ihr Chef zusammen den Tresor öffnen. Der Täter griff sich 50.000 DM und verfrachtete seine beiden Geiseln zu den anderen. Inzwischen waren zweieinhalb Stunden vergangen.

Beim Verlassen der Post stießen die Gangster auf eine Polizeistreife. Sie trennten sich und flohen zu Fuß in zwei Richtungen, nachdem der eine mehrfach auf die Beamten geschossen hatte, ohne zu treffen. Später wurden die von den Gangstern in einem Waldstück weggeworfenen Kleidungsstücke gefunden, die sie bei der Tat getragen hatten. Die 5000 DM Belohnung konnte sich niemand verdienen. Zwar gab es schließlich einen Tatverdächtigen, doch die Kripo konnte ihm nichts nachweisen. Es waren Profis aus der Abteilung Schwerkriminalität gewesen.