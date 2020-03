von Thomas Güntert

Angesichts der Corona-Pandemie ändert sich die Sach- und Rechtslage in Deutschland nahezu täglich und der Virus macht auch vor der Kirchentür nicht Halt. Am letzten Wochenende hat der katholische Pfarrer Richard Dressel in den Gottesdiensten der Seelsorgeeinheit Jestetten verkündet, dass der Bischof auf Grund der Vorsichtsmaßnahmen die Präsenzwahl untersagt hat.

Küssaberg Not macht kreativ: Die evangelische Kirche setzt auf Youtube Das könnte Sie auch interessieren

Das heißt, dass die wahlberechtigten Katholiken ab 16 Jahren ihre Stimme nur online oder per Briefwahl abgeben können und die vorgesehenen Wahllokale in den vier Pfarreien St. Benedikt Jestetten, St Valentin Lottstetten, St. Martin Baltersweil und St. Jakobus Altenburg aufgehoben wurden. Am Dienstagabend bekam der Pfarrer nun die Meldung vom Diözesanrat aus Freiburg, dass die Pfarrgemeinderatswahl auf den 5. April verschoben wird. Als Stichtag für die Wahlberechtigung bleibt allerdings der 22. März bestehen. Eine Präsenzwahl wird beim neuen Wahltermin aber auch nicht möglich sein.

Corona Grenzschließungen werden verschärft: Kleinere Übergänge zur Schweiz werden im Laufe des Tages komplett geschlossen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir sind natürlich besorgt, dass für viele ältere Wählerinnen und Wähler die entfallene persönliche Stimmabgabe ein Hindernis darstellt und zur Stimmenthaltung führen kann“, sagte Kurt Hämmerle vom Wahlausschuss. Bis zum 3. April ist im Internet unter www.ebfr.de/pgr-wahl 2020 eine Online-Stimmabgabe möglich. „Die Online-Wahl ist sehr einfach“, sagte Hämmerle.

„Wir sind natürlich besorgt, dass für viele der oft älteren Wählerinnen und Wähler die entfallene persönliche Stimmabgabe ein Hindernis darstellt und zur Stimmenthaltung führen kann“, Kurt Hämmerle, Pfarrgemeinderat-Wahlausschuss der katholischen Seelsorgeeinheit Jestetten. | Bild: Thomas Güntert

Um auf das Wahlportal zu gelangen, muss das Geburtsdatum und das Passwort eingegeben werden, das auf der Wahlbenachrichtigung unter einem Rubbelfeld ersichtlich wird. Die Stimmabgabe kann dabei jederzeit abgebrochen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden. Die zweite Option ist die Briefwahl. Die Briefwahlunterlagen können bis Mittwoch, 1. April, 12 Uhr, im Pfarrbüro Jestetten, Telefon 07745/7248, beantragt oder abgeholt werden.

Waldshut-Tiengen Für das Klinikum Hochrhein gilt ab sofort ein Besuchsverbot zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern Das könnte Sie auch interessieren

Der Wahlschein muss bis spätestens Sonntag, 5. April, 12 Uhr, wieder im Pfarrhaus eingegangen sein. Von den 2865 Stimmberechtigten der Seelsorgeeinheit Jestetten wurden bisher lediglich 79 Briefwahlunterlagen angefordert. Die öffentlich zugängliche Wahlauszählung beginnt am Sonntag, 12 Uhr, im Pfarrhaus Jestetten. Die ursprünglich geplante Wahlparty bleibt abgesagt. Das Erzbistum Freiburg hat zudem bekannt gegeben, dass die Ostergottesdienste ausgesetzt und die Erstkommunion verschoben wird. Der Pfarrer Richard Dressel würde es bedauern, wenn die Kirchen länger geschlossen blieben, denn er sieht im Wort Gottes eine wichtige Lebensquelle des Menschen.

Coronavirus Die für den 22. März angesetzte Wahl der Pfarrgemeinderäte wurde auf den 5. April verschoben. Die Abstimmung ist nur per Briefwahl und im Internet möglich. Bis 1. April können die Unterlagen beantragt werden.

Am letzten Wochenende waren die Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit Jestetten trotz Corona-Warnung mit jeweils knapp 50 Leuten relativ gut besucht. „Einige Leute haben sich bei mir bedankt, dass in unserer Seelsorgeeinheit noch Gottesdienste abgehalten wurden“, sagte Pfarrer Dressel und zitierte den Bibeltext aus dem Matthäus Evangelium: „Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt“.

„Einige Leute haben sich bei mir bedankt, dass in unserer Seelsorgeeinheit am vergangenen Wochenende noch Gottesdienste abgehalten wurden“, Richard Dressel, Pfarrer der katholischen Seelsorgeeinheit Jestetten. | Bild: Thomas Dressel

Das Dekanat hat vorgeschlagen, dass am Sonntag zu den Gottesdienstzeiten in den Gemeinden die Kirchenglocken läuten und jeder sein Gebet zu Hause sprechen kann. Zudem wurde darauf hingewiesen, das im Radio Fernsehen und Internet Gottesdienste live übertragen werden.