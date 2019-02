von SK

Der Vierjährige war am Mittag mit seinem Laufrad von zu Hause ausgebüxt und wollte mit dem Zug nach Zürich fahren. Beim Zwischenhalt in Jestetten ist der kleine Zugfahrer aber ausgestiegen, um den Ort zu erkunden. Der kleine Stromer war am Bahnhof einer Frau aufgefallen, welche die Polizei verständigte. Gegenüber den Polizisten war der Junge sehr aufgeschlossen, verriet aber nicht seinen Namen. Da die Suche nach den Eltern im Umkreis ergebnislos blieb, fragten die Beamten in der örtlichen Kindertagesstätte nach, ob der Junge dort bekannt war. Dies war nicht der Fall, gleichwohl habe sich der Vierjährige dort sofort sehr wohl gefühlt, wie die Polizei berichtet. Zwischenzeitlich hatten die Eltern den Jungen bei der Kantonspolizei als vermisst gemeldet. Aufgrund der sprachlichen Einfärbung des Ausreißers stellte die Jestetter Polizei auch eine Anfrage bei den Kollegen in Schaffhausen, die schnell Auskunft zur Identität des Vierjährigen gaben. Die Eltern konnten den kleinen Ausreißer in der Kindertagesstätte wohlbehalten in Empfang nehmen.