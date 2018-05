Jestetten Verstoß: Bei Rot fahren Autofahrer in Jestetten immer wieder über die Ampel

Verstoß: Bei Rot fahren Autofahrer in Jestetten immer wieder über die Ampel

Immer wieder ist in Jestetten zu beobachten, dass Autofahrer, von der Volkenbachstraße herkommend, das rote Signal ignorieren und auf die Bundesstraße einbiegen. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung steht Problem auf der Sitzungsvorlage.

Das Überfahren der Fußgängerampel an der Kreuzung Volkenbachstraße/Hauptstraße ist nicht nur ein Ärgernis, sondern zu einer echten Gefahr für Fußgänger geworden. Immer wieder ist zu beobachten, dass Autofahrer, von der Volkenbachstraße herkommend, das rote Signal ignorieren und auf die Bundesstraße einbiegen. Dieses Ärgernis wurde bereits mehrfach im Gemeinderat diskutiert, bislang jedoch ohne Auswirkungen. "Wir müssen einen Beschluss fassen, den Landkreis aufzufordern, endlich tätig zu werden", verlangte Konrad Schlude (CDU).

Ob diesem Beschluss jedoch ein nachhaltiger Effekt beschieden sein würde, wurde von mehreren Seiten in Zweifel gezogen. Bislang hatte die Polizei kurzfristige Kontrollen durchgeführt. Lothar Altenburger (CDU) sah das Problem nicht als vordringlich. "Bislang ist noch niemand zu Schaden gekommen", stellte er fest. Für ein anderes Verkehrsproblem deutet sich indes eine Lösung an. "Wir haben es geschafft", sagte eine zufriedene Bürgermeisterin. Ira Sattler ging kurz auf den Bundesverkehrswegeplan ein und gab offiziell bekannt, dass die Umgehungsstraße, die Jestetten entlasten wird, in der 1. Etappe bis 2025 aufgenommen wurde. Dann werden die vielen Berufspendler, die zwischen Schaffhausen und Zürich unterwegs sind, Jestetten nicht mehr durchqueren.