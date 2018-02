Jestetten Überholmanöver endet mit drei demolierten Pkw

Das missglückte Überholmanöver eines jungen Peugeot-Fahrers endete am Dienstag mit einem Verletzten und mindestens 14 000 Euro Blechschaden.

Der 20-Jährige war um die Mittagszeit auf der Landstraße von Jestetten in Richtung Dettighofen unterwegs. Kurz hinter Jestetten scherte er aus, um einen Pkw zu überholen. Dabei habe der 20-Jährige nicht bemerkt, dass hinter ihm ein 33-jähriger Porsche-Fahrer ebenfalls zum Überholen ausgeschert ist, so die Polizeiangaben. Im Zuge der Kollision prallte der Peugeot auch noch gegen den Skoda, der hätte überholt werden sollen. Die 35-jährige Skoda-Fahrerin wurde von der Straße geschleudert und kam mit ihrem Pkw in einer Wiese zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde laut Polizei leicht verletzt.