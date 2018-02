Jestetten Über rote Ampel, Stoppstellen und Zebrastreifen: Verkehrsrowdy lässt nichts aus

Straßenverkehrsgefährdung wirft die Polizei einem 52 Jahre alten Autofahrer vor, der am Donnerstag zwischen Jestetten und Lottstetten unterwegs war. Während seiner rasanten Fahrt über die Bundesstraße und innerorts war ihm eine Zivilstreife auf den Fersen, die seine Fahrt dokumentierte.

Ein besonders rücksichtsloser Autofahrer war am Donnerstagmorgen von Altenburg nach Lottstetten unterwegs. Dabei gefährdete er laut Polizei mehrere andere Fahrer und überfuhr eine rote Ampel. Allerdings hatte er eine Zivilstreife der Polizei im Schlepptau, die sein Verkehrsverhalten dokumentierte. Seinen Führerschein ist der Mann erst mal los, außerdem wurde eine Blutentnahme veranlasst, weil ein Drogentest positiv verlaufen war. Kurz vor 7 Uhr fiel er 52-Jährige bereits auf der Straße von Altenburg in Richtung B 27 auf, als er trotz Kuppe mehrfach versuchte, ein vorausfahrendes Auto zu überholen. Schließlich fuhr der Mann an der Einfahrt zur Bundesstraße rechts vorbei, dabei missachtete er laut Polizeibericht die Vorfahrt eines BMW, dessen Fahrer abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Mit überhöhter Geschwindigkeit ging es weiter in Richtung Jestetten. Im Ortskern überholte er zwei Autos, überfuhr eine rote Fußgängerampel und ignorierte laut Polizei sämtliche Stopp-Stellen auf seinem Weg in Richtung Lottstetten. Dort konnte die Polizei den Fahrer anhalten. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen, die sich an das Polizeirevier in Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/8316-531, wenden können.