Jestetten Trauer um Unternehmer Kurt Signer

Der Jestetter Unternehmer Kurt Signer ist an Heiligabend im Alter von 73 Jahren gestorben. Er engagierte sich außerordentlich für die Feuerwehr und bestritt zwei Mal die Rallye Paris-Dakar.

Jestetten (uka) Kurt Signer ist an Weihnachten im Alter von 73 Jahren gestorben. Der 73-Jährige war eine echte Jestetter Persönlichkeit und jeder und jede im Dorf kannte den Unternehmer, der beruflich noch immer aktiv war und als sehr agil galt.

Kurt Signer übernahm mit seinem Bruder Egon das Tiefbauunternehmen von Vater Friedrich Signer. Zusammen mit seinem Bruder, im späteren Verlauf dann alleine verantwortlich, stellte Signer das Unternehmen auf mehrere Standbeine. Zum Tiefbauunternehmen kam ein Containerdienst hinzu, später baute er im Industriegebiet eine Tankstelle und Waschanlage an seinen Werkhof an. Auch bei Abrissen von Gebäuden ist die Firma ein gefragter Ansprechpartner. Der Unternehmer heiratete vor knapp 50 Jahren seine Frau Ursula, aus deren Ehe zwei Töchter hervorgingen. Die älteste Tochter Manuela stieg vor einigen Jahren in das Familienunternehmen mit ein.

Bis Ende der 70er Jahre war Signer aktiv in der Feuerwehr tätig und wurde bei zahlreichen Geschicklichkeitsturnieren der Feuerwehren im Landkreis Waldshut und darüber hinaus als bester Fahrer ausgezeichnet, da er über absolut überdurchschnittliches fahrerisches Können verfügte. Er fühlte sich nicht nur in seinem Eigenheim auf der Güchthalde im Gewann Birret daheim, er war auch in seinem Werkhof und allen Fahrzeugkabinen seines Tiefbauunternehmens zuhause. Manchmal entstand der Eindruck, dass er mit den Fahrzeugen förmlich verwachsen schien.

Als Off-Roader und Gründer der Off-Road Drivers Hochrhein errang er mit seinem Range Rover Titel auf europäischer Ebene sowie einige deutsche Meisterschaften. Zweimal führte er mit Hilfe seines Teams Großveranstaltungen im Geschicklichkeitsfahren auf seinem Gelände und einer Kiesgrube in Lottstetten durch, an dem Fahrer aus ganz Deutschland und der Schweiz teilnahmen und die Veranstaltungen von vielen hunderten Zuschauern besucht wurden.

Mit einem eigens umgebauten MAN-Lastwagen bestritt er zwei Mal die Rallye Paris-Dakar und erreichte auch beide Male das Endziel in Afrika. Das galt als außergewöhnliche Leistung für einen Privatfahrer. Kenner von Kurt Signer wunderten sich über diese Erfolge nicht, denn wenn er in Beruf und Freizeit eine Sache anging, war er mit Leib und Seele dabei.

2005 wurde die Firma Signer vom damaligen Bürgermeister Alfons Brohammer und dem Kommando der Feuerwehr Jestetten als „Partner der Feuerwehr Jestetten“ ausgezeichnet. Diese Ehrung hatte sich die Firma mit ihrem Chef an der Spitze wahrlich verdient. Stolz nahm er die Auszeichnung zusammen mit seiner Tochter Manuela entgegen. Die Feuerwehr Jestetten schätzte es sehr, dass ihr Partner das ganze Jahr über Tag und Nacht zur Verfügung stand, wenn man ihn und seine Geräte bei Feuerwehreinsätzen benötigte. Er stellte Container, Bagger, Tieflader und Lastwagen zur Verfügung und ließ es sich nicht nehmen, seine Maschinen selber zu bedienen. Auch bei Probengestaltungen der Feuerwehr schaffte er mit seinen Gerätschaften und seiner für ihn typischen Kreativität reale Übungssituationen, so dass die Feuerwehrangehörigen tüchtig gefordert waren. Kurt Signer war ein Individualist und Schaffer. Ein „nein“ oder ein „das geht nicht“, war von ihm eher nicht zu vernehmen.

Wie beliebt der Unternehmer war, zeigte sich an der überwältigenden Anzahl der Trauergäste, die an der Trauerfeier auf dem Jestetter Friedhof am 2. Januar teilnahmen. Die Feier wurde vom Patenkind des Verstorbenen, Stephanie Signer Spingler, in sehr persönlicher Form gehalten und nicht zufällig stand ein Lastwagen des Unternehmens direkt neben der Einsegnungshalle.

Am Heiligabend endete die Ära Kurt Signer, der eine große Lücke hinterlässt und nicht nur seiner Familie und seinen Freunden, sondern auch im Dorfgeschehen fehlen wird, wo der Jestetter tagtäglich anzutreffen war.