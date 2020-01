von Lea Netzhammer

Bei seiner Hauptversammlung wählte der Tennisclub Jestetten einen neuen Vorstand. Hauke Kiesswetter kandidierte nicht mehr; zum Nachfolger als Vorsitzender wurde Michele Azzato gewählt. Der neue Club-Chef bedankte sich im Namen des Vereins bei Kiesswetter: „Vielen Dank für den großen Aufwand, mit dem du uns so gut durch all die Jahre gelotst hast.“

Auch Wolfram Scheidemantel trat nicht mehr für den Posten als Sportwart an. Seine Stelle bleibt bis auf Weiteres aber unbesetzt, und die Aufgaben werden unter den Vereinsmitgliedern aufgeteilt, bis sich ein neuer Sportwart findet. Aus gesundheitlichen Gründen schied Beisitzer Damiano Arena aus. Als seine Nachfolgerin wurde Kirsten Niehus gewählt. Sie wurde als Kassenprüferin von Kurt Hämmerle abgelöst. Kassierer Kurt Külling wurde einstimmig wiedergewählt.

Für eine langjährige Mitgliedschaft ehrte Hauke Kiesswetter zwei Personen: Wolfgang Kleinschnitz ist seit 20 Jahren und Edgar Johann seit 30 Jahren im Tennisclub.

Treue zum TC Jestetten (von links): Wolfgang Kleinschnitz wurde für 20 Jahre und Edgar Johann für 30 Jahre Mitgliedschaft von Hauke Kiesswetter geehrt. | Bild: Lea Netzhammer

Im vergangenen Jahr hatte der Verein neun Neuzugänge, acht Erwachsene und einen Junioren. Austritte gab es von drei Erwachsenen und acht Junioren.

Große Absichten bezüglich der Tennisplätze wurden beim Jahresbericht von Hauke Kiesswetter angesprochen: „Es ist zwar noch nichts Konkretes geplant, aber es steht zur Debatte, die Plätze grundlegend sanieren zu lassen.“ Edgar Johann betonte: „Für das 50. Jubiläum im Jahr 2021 bräuchte es in diesem Jahr Reparaturen, neue sanitäre Einrichtungen und eine Modernisierung des Vereinsheims.“

Da Dirk Waser das Jugendtraining auf Grund von Krankheit nicht weiterführen konnte, steht für die künftig ein professionelles Training durch Daniel Fanscy in Aussicht. Fanscy wird dann eventuell auch ein Training für Erwachsene anbieten. Voraussichtlich sollen die Jugendwochen außerdem konzentriert im Sommer und nicht wie sonst, an einzelnen Tagen stattfinden. Aus dem Bericht des Sportwartes ging hervor, dass es für dieses Jahr die Mannschaften Herren 50 und Herren 60 geben wird. Eine 1. Herrenmannschaft gibt es nicht mehr, dafür aber ein Damen-Team 40. Nachdem die „Plauschturniere“ die letzten Male größeren Anklang fanden, sind diese auch in diesem Jahr an Stelle der Vereinsmeisterschaften vorgesehen.