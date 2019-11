von Ralf Göhrig

In Jestetten bleibt es bei Tempo 30 auf ausgewählten Straßen. Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, die Geschwindigkeitsbegrenzung flächendeckend einzuführen, konnte sich in der Abstimmung jedoch nicht durchsetzen. „Tempo 30 im ganzen Dorf schafft Klarheit und ist schlüssig“, hatte Irmgard Bäumle (SPD) dargelegt. Sie sah damit die Sicherheit und Lebensqualität der Bürger erhöht. Reimund Hartmann (Grüne) sah das ähnlich und sprach von einer einfach zu realisierenden Maßnahme.

Der Ist-Zustand Tempo 30 gilt in Jestetten und Altenburg entlang von Schulen sowie in großen Teilen des Wohngebiets südlich der Altenburger Straße und im Nordwesten des Dorfes. Außerdem gilt die Begrenzung auf der B 27 in der Nacht zwischen 22 und 6 Uhr.

Dem gegenüber zeigte sich Angelika Hämmerle (Freie Wähler) skeptisch. „Ohne Kontrolle bringt das überhaupt nichts“, sagte die Anwohnerin einer Tempo-30-Straße und kritisierte die Mütter, die in überhöhtem Tempo ihre Sprösslinge zum Kindergarten brächten. Lothar Altenburger (CDU) störte, dass zum wiederholten Male über das Thema diskutiert werde. „Es hat sich seit dem letzten Anlauf zur Geschwindigkeitsreduzierung im Ort nichts verändert und daher sehe ich diese Diskussion als überflüssig an“, sagte er. Lotti Herrmann (Freie Wähler) befand die bestehenden Begrenzungen für gut, aber auch ausreichend.

Jestetten In Jestetten halten sich die meisten Verkehrsteilnehmer an die vorgegebene Geschwindigkeit Das könnte Sie auch interessieren

Für Bürgermeisterin Ira Sattler ist Tempo 30 eine Haltungsfrage. Sie erklärte, dass die Gemeinde nur auf gemeindeeigenen Straßen verkehrsberuhigte Zonen einrichten darf. Unzulässig seien Begrenzungen auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen sowie in Gewerbegebieten. Einige Gemeinderäte hätten sich Geschwindigkeitsbegrenzungen in Wohngebieten ohne Trottoir vorstellen können, sahen aber die flächendeckende Ausweisung als übertrieben an. Ein so lautender Antrag hätte vielleicht Erfolg gehabt.