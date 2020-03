von Ralf Göhrig

Ganz angetan waren die Gemeinderäte von der Besichtigung des Jugendraumcontainers beim Bahnhof. Durch den Umbau der Gewerbeschule und deren Integration in die Realschule stand der Jugendsozialarbeiter vor einem Problem, da sich der ehemalige Bahnhof, der später einmal den Jugendraum beherbergen soll, noch lange nicht im Umbau befindet. Daher musste eine Übergangslösung gefunden werden, die sich jetzt in der Containerlandschaft präsentiert.

Vor dem Waldkindergartens im nördlichen Bereich der Neunkircherstraße wird eine 30-Kilometer-Zone entstehen. Etliche Eltern hatten gefordert auf der gesamten Länge der Neunkircherstraße sowie auf dem Hebelweg die Geschwindigkeit zu reduzieren. Dies sah das Landratsamt nicht geboten, bestand jedoch auf einer entsprechenden Maßnahme im direkten Bereich des Kindergartens. Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat zu. Einmal mehr war es zu Zerstörungswut an Fahrrädern von Bediensteten am Jestetter Rathaus gekommen. So wurde in der vergangenen Woche die Schaltung eines Mitarbeiters in Mitleidenschaft gezogen. Sehr zum Bedauern der Verwaltung und des Gemeinderats ist es jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, den Eingangsbereich des Rathauses, wo auch die Fahrräder abgestellt werden, mit Hilfe einer Videokamera zu überwachen.

Im Bereich des Waldkindergartens gibt es zukünftig eine 30-Kilometer-Zone. | Bild: RAlf GÖhrig

Bürgermeisterin Ira Sattler teilte in der Sitzung ferner mit, dass die Gemeinde einen zusätzlichen Waldarbeiter eingestellt hat. Dieser tritt am 15. August seine Arbeitsstelle an. Notwendig geworden war diese Einstellung, da die bewährte Zusammenarbeit mit dem Staatswald, durch die aktuelle Forstreform nicht mehr in der gewohnt bewährten Art und Weise fortgesetzt werden kann und damit die Arbeitssicherheit in der Sommerzeit nicht mehr gewährleistet gewesen wäre.