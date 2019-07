von Ralf Göhrig

Jestetten (rig) Einen ganz besonderen Leckerbissen gibt es am kommenden Sonntag im Rahmen der Sommerabendgottesdienste in der evangelischen Markuskirche. Tanja Czech (Klavier) und Michael Schmiedel (Gitarre) spielen das Stück „Fantasia para un gentilhombre“ von Joaquin Rodrigo für den Gitarristen Andrés Segovia im Jahre 1954 komponiert. Die vier Sätze basieren auf sechs kurzen Tänzen für Konzertgitarre des spanischen Komponisten Gaspar Sanz aus dem 17. Jahrhundert.

Es dürfte also spannend werden, was die beiden Musiker, die bereits vor zwei Jahren in der Markuskirche aufgetreten sind, zum Besten geben. Zwischen den einzelnen Sätzen gibt es Lesungen, Erzählungen und die Predigt zu Psalm 16,8; Psalm 17,8 und Psalm 42,6. Als Vorgeschichte ist die Erzählung von Lea und Rahel, den beiden Schwestern, Gattinnen von Jakob und Mütter der Stämme Israels zu hören. Nach der Schlussmusik erteilt Pfarrerin Sibylle Krause den Segen auf dem Kirchplatz, anschließend gibt es einen Apéro.

Tanja Czech studierte Musik in der weißrussischen Hauptstadt Minsk und ist als etatmäßige Organistin der Markuskirche in Jestetten bekannt. Der aus dem Erzgebirge stammende Michael Schmiedel studierte in Holland acht Jahre lang klassische Gitarre und arbeitet heute für die Musikschule Südschwarzwald als Musiklehrer.

Die Markusgemeinde hat die Sommergottesdienste am letzten Sonntag der Sommermonate anstatt des Sonntagmorgengottesdienstes vor wenigen Jahren eingeführt. Beginn des Gottesdienstes an kommenden Sonntag ist um 19.00 Uhr.