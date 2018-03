Jestetten Sven Trapp ist jetzt Kommandant der Feuerwehr-Abteilung Jestetten

Der bisherige Stellvertreter der Feuerwehr Jestetten Sven Trapp wurde in der Hauptversammlung zum Kommandanten gewählt. Zudem wurden zahlreiche Mitglieder befördert und ein Mitglied der Jugendfeuerwehr in die Abteilung aufgenommen.

Jestetten (uka) Gesamtkommandant Holger Jörns, begrüßte zur Hauptversammlung der Feuerwehr Jestetten die Wehrleute in ihren neuen Uniformen. Auch Jestettens Bürgermeisterin Ira Sattler, einige Gemeinderäte und der Kreisverbandsvorsitzender Manfred Rotzinger machten der Feuerwehr ihre Aufwartung.

Da Abteilungskommandant Markus Benz sein Amt aus persönlichen Gründen in andere Hände geben wollte, mussten vorgezogene Wahlen angesetzt werden. Benz bleibt der Feuerwehr aber erhalten. Mit überwältigender Mehrheit wurde der bisherige stellvertretende Abteilungskommandant Sven Trapp als Kommandant der Abteilung Jestetten gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde Simon Seiler gewählt. Sven Trapp ist zweiter Stellvertreter des Gesamtkommandanten.

Holger Jörns berichtete von 41 Einsätzen, darunter mehrere Großbrände sowie ein tödlicher Verkehrsunfall. Es wurden ehrenamtlich 1982 Ernstfall-Stunden geleistet. Schulungen, Lehrgänge und andere Termine sorgten das Jahr über für einen vollen Terminplan, unter anderem konnte der Kommandant 39 Lehrgangsbescheinigungen an seine aktive Mannschaft aushändigen.

Der Kommandant der Abteilung Altenburg, Kay Unzicker, berichtete von 16 Unterrichtsabenden und Proben sowie mehreren Einsätzen. Er lobte das Miteinander der beiden Einsatzabteilungen.

Applaus gab es für die Jugendfeuerwehr, deren Arbeit Jugendwart Daniel Hosp Revue passieren ließ. Der Höhepunkt des Jahres lag in einem 24-stündigen Berufsfeuerwehrtag, welcher vom Nachwuchs und den Ausbildern nachgestellt wurde. Dass die Chemie bei der Jugendfeuerwehr stimmt, beweisen neun Jugendliche, die bei keiner der 36 Proben gefehlt haben. Holger Jörns konnte Paul Jehle per Handschlag aus der Jugendfeuerwehr in die Reihen der aktiven Wehr aufnehmen. Weiterhin beförderte er sieben Feuerwehrangehörige.

Zahlreiche Gäste ergriffen das Wort. Manfred Rotzinger verabschiedete sich als Kreisvorsitzender, und Bürgermeisterin Ira Sattler erwähnte das gute Miteinander zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Feuerwehr und bedankte sich herzlich bei "ihren" Wehrleuten.