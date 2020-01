von Ralf Göhrig

Mit Siri Griesser hat die Gemeinde Lottstetten eine neue Rechnungsamtsleiterin. Die 23-Jährige hat ihr Amt am 1. Januar angetreten. Notwendig geworden war die Neubesetzung, nachdem Andreas Morasch im Juli des vergangenen Jahres zum Bürgermeister gewählt wurde. Da auf die Schnelle kein Ersatz gefunden werden konnte, musste Morasch das Rechnungsamt bis Ende 2019 parallel zu seinem neuen Amt weiterführen.

Rund zehn Jahre lang lagen die finanziellen Geschicke in der Hand des jetzigen Bürgermeisters. In dieser Zeit nahm das Haushaltsvolumen deutlich zu, da die Gemeinde mit der Übernahme des Kindergartens und dem Ausbau der Kinderbetreuung das Personal massiv aufstocken und einen neuen Kindergarten bauen musste, der inzwischen schon wieder vergrößert wurde.

Bürgermeister Andreas Morasch übergab den Haushaltsplan der Gemeinde Lottstetten in die Hände seiner Nachfolgerin im Rechnungsamt, Siri Griesser. | Bild: Ralf Göhrig

Siri Griesser stammt aus Lottstetten und ist daher mit der Gemeinde und ihren Besonderheiten vertraut. Im Sommer 2015 machte sie ihr Abitur in Singen. Ab Oktober 2015 absolvierte sie beim Finanzamt Waldshut-Tiengen ein duales Studium zum Bachelor of Laws, das sie im September 2018 abschloss. Anschließend wurde sie vom Finanzamt als Beamtin auf Probe übernommen und, bis zu ihrem Wechsel auf das Lottstetter Rechnungsamt, als Sachbearbeiterin im Bereich Land- und Forstwirtschaft eingesetzt. Die neue Rechnungsamtsleiterin ist begeisterte Skifahrerin und spielt seit mehr als zehn Jahren in der Damenmannschaft des Sportvereins Lottstetten (SG Dettighofen-Lottstetten) Fußball.