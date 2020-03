von Ralf Göhrig

Zwei deutsche Meister konnte der Schützenverein Jestetten im abgelaufenen Vereinsjahr feiern. Christine De-Bizement (Doppelflinte mit Ejektor) und Siegfried Jänsch (25 Meter Präzision Revolver Magnum über .357) wurden von Bürgermeisterstellvertreter Andreas Merk anlässlich der Hauptversammlung im Vereinsheim im Frankengraben geehrt und mit den Glückwünschen der Gemeinde versehen.

Der Schützenverein ist seit vielen Jahren ein Garant, nicht nur für Bezirks- und Landesmeister, sondern glänzt regelmäßig mit deutschen Meisterschaften in verschiedenen Disziplinen. Insofern sind die Jestetter Schützen eine der ersten Adressen im bundesdeutschen Schießsport, wie auch die diesjährige Hauptversammlung unter Beweis stellte. Der Vorsitzende, Christian Gdanitz, gab einen Überblick über das abgelaufene Vereinsjahr und lobte insbesondere die Jugendarbeit des Vereins.

Der Verein Der Schützenverein Jestetten verfügt über zwei 100-Meter Bahnen, sechs 50-Meter Bahnen, eine 25-Meter Raumschießanlage mit fünf Bahnen sowie einer 10-Meter Luftgewehrhalle mit acht Bahnen. Das Schützenhaus befindet sich im Frankengraben, Vereinsvorsitzender ist Christian Gdanitz. Informationen im Internet (www.schuetzenverein-jestetten.de).

Hier ging ein großes Lob an den Jugendwart, Erwin Hierholzer, der in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen das Interesse am Verein und besonders am Bogenschießen geweckt hat. Die Bogenschützen, mittlerweile die größte Abteilung im Verein, richtete im vergangenen Jahr ein Mittelalterevent aus, dem großer Erfolg beschieden war.

Jürgen Altenburger lobte die Mithilfe der Vereinsmitglieder bei den Arbeitseinsätzen, allerdings gab es eine Rüge für den Umgang mit den dabei eingesetzten Geräten. Daher richtete der Verein das Amt des Gerätewarts ein, der sich zukünftig um die ausgegebenen Gerätschaften kümmern soll. Kassierer Jörn Mumme konnte sehr positive Zahlen vermelden, berichtete allerdings, dass die Unterhaltskosten im Vergleich zu Vorjahr um 6.000 Euro gestiegen sind.

Wahlen bringen keine Veränderung

Bürgermeisterstellvertreter Andreas Merk übernahm den Job des Wahlleiters. Merk dankte dem Verein bei dieser Gelegenheit nochmals für die geleistete Arbeit und die hervorragende Jugendförderung. In den anstehenden Wahlen wurden der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Altenburger, Jugendleiter Erwin Hierholzer, Schriftführerin Stefanie Adler und DSB Sportleiter Siegfried Jänsch bestätigt. Zum Abschluss der Versammlung dankte der Vorsitzende seiner Frau Stefanie und Petra Mumme für deren ehrenamtliches Engagement und überreichte zwei kleine Präsente.

Anmerkung der Redaktion: Diese Hauptversammlung hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden. Zum Schutz unserer freien Autoren erfolgte die Berichterstattung auf der Basis von Telefon-Recherchen.