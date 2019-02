von SK

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich gegen 06.00 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 27 in Richtung Lottstetten. Die Unfallstelle lag direkt zwischen dem Kreisverkehr am Ortsausgang von Jestetten und der Anhöhe in Richtung Lottstetten.

Zunächst wurde die Feuerwehr Jestetten mit dem Einsatzstichwort "Alarm ohne Eile; Verkehrsunfall, ausgelaufene Betriebsstoffe" alarmiert. Zwei Minuten später erfolgte der zweite Alarm "schwerer Unfall mit eingeklemmter Person".

Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten allesamt einen Totalschaden. | Bild: Uwe Kaier

Eingeklemmte Person in schwer beschädigtem Fahrzeug

Beim Eintreffen der Feuerwehr mit 20 Helfern und vier Fahrzeugen fanden die Helfer drei beteiligte Pkw vor, wobei zwei davon massiv beschädigt waren und sich ein Pkw auf einer Leitplanke stehend befand. Neben einem Fahrzeug lag eine Person, welche versorgt wurde. In einem anderen Wagen war eine Person in dem schwer deformierten Fahrzeug eingeklemmt. In Zusammenarbeit mit dem Notarzt und Rettungsdienst konnte die Person mittels hydraulischer Rettungsgeräte befreit werden.

An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die B 27 war noch bis 10.45 Uhr gesperrt. Über den Unfallhergang machte die Feuerwehr keine Angaben.