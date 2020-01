von Thomas Güntert

Beim Schwarzwaldverein Lottstetten haben der Vereinspräsident Günther Haberstock und seine Tourenleiter wieder ein attraktives Jahresprogramm zusammengestellt. Der Ortsverein Lottstetten hat neben der eigentlichen Wandergruppe auch eine Berggruppe und eine Familienabteilung. Die Mitglieder kommen aus dem gesamten östlichen Kreisgebiet, von Weilheim bis Altenburg.

Die Wanderungen vom Schwarzwaldverein Lottstetten sind immer themenbezogen. Der Naturschutzwart Christoph Ruess erklärt beispielsweise auf dem Adenberg den ältesten Lottstetter Grenzstein aus dem jahr 1651. | Bild: Thomas Güntert

Zum ersten Mal im neuen Jahr treffen sich die Wanderfreunde am 8. Januar zur Feierabendwanderung rund um Nack. Diese besondere Wanderserie wird es in diesem Jahr nicht mehr jeden Monat am ersten Mittwoch geben, sondern nur noch in den ungeraden Monaten. Die 32 Termine im Wanderkalender sind aber nicht ausschließlich aufs Wandern ausgerichtet. „Mitten im Leben“ heißt es beispielsweise am 27. Februar, wenn der Lottstetter Ortsverein im Bischof-Starck-Haus Gastgeber des ökumenischen Fastenprojekts „Mitten im Leben“ ist.

Der Lottstetter Schwarzwaldverein hat für das neue Jahr wieder ein interessantes Wanderprogramm für alle Generationen zusammengestellt. | Bild: Thomas Güntert

Die eigentliche Wandersaison wird am 29. März vom Wanderführer Randolf Thiel bei der leichten Auftaktwanderung „Zu den Märzenbechern“ eröffnet. Eine besondere Tour ist am 22. Juni geplant, wenn der Weilheimer Wanderführer Georg Czech den Weg auf dem Gupfen Klosterweg zur Straußenfarm der Familie Keller nach Ay weist. Weitere Ziele der Aktivgruppe sind der Hegauvulkan Hohenstoffel, der Feldberg, das Schloss Regensberg oder der Sauschwänzleweg.

In diesem Jahr wollen die Wanderer der Rheinanliegergemeinde Lottstetten endlich zur Rheinquelle „Lai da Tuma“ wandern, nachdem die Tour bereits einige Male witterungsbedingt verschoben werden musste. | Bild: Thomas Güntert

Gemeinsame Wanderungen finden mit den befreundeten Ortsvereinen Schlüchttal und Häusern statt. Die Berggruppe macht fünf Touren. Der Höhepunkt ist am 15. August die Tour vom Oberalppass zur Rheinquelle „Lai da Tuma“. Diese Tour steht schon seit einigen Jahren auf dem Plan, musste aber mehrmals witterungsbedingt verschoben werden.

Die Familiengruppe beginnt im März mit der ersten von sieben Wanderungen. Sämtliche Touren sind mit besonderen Aktivitäten verbunden, wobei meistens auch gemeinsam am Lagerfeuer gegrillt wird. Es gibt eine Nachtwanderung, eine Bergtour, die Eltern gehen mit den Kindern zum Baden, zum Angeln und machen auch eine Radtour. Mit der Wanderung in den Herbst schließt die Familiengruppe die Saison bereits im Oktober.

Zu den Wanderungen vom Schwarzwaldverein Lottstetten gehört auch immert eine gemütliche Einkehr. | Bild: Thomas Güntert

Die Mitglieder des Schwarzwaldvereins treffen sich jährlich zu zwei Arbeitseinsätzen und einem Landschaftspflegetag. Mit dem Naturschutzwart Christoph Ruess werden Unterhaltungsarbeiten auf dem Locherhofbrunnen-Areal und den Wanderwegen durchgeführt. Zudem werden die Treppen bei der Römerbrücke und beim Balmer Rheinabstieg saniert.

Neben dem Wandern hat auch die Geselligkeit einen großen Stellenwert im Verein. Auf Initiative von Roswitha Isele und Waltraud Kellner trifft man sich in diesem Jahr viermal in Jestetten zum Boule spielen und es gibt mehrere gesellige Wander-Stammtische.