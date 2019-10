Lottstetten Andreas Morasch ist jetzt offiziell Bürgermeister von Lottstetten

Mit der Schlüsselübergabe für das Bürgermeisterzimmer hat die Amtszeit des neuen Lottstetter Bürgermeisters begonnen. Andreas Morasch will an Bewährtes anknüpfen und neue Ideen einbringen. Wie diese aussehen, hat er an seinem ersten Arbeitstag verraten.