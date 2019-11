von Ursula Freudig

Herr Wagner, wo liegt der Ursprung der Schlaraffen?

Die Vereinigung Schlaraffia entstand vor 160 Jahren im Umfeld des Deutschen Theaters in Prag als Gegenbewegung zur damaligen elitären Künstlervereinigung Arcadia. Sie geht auf eine Art Stammtisch von Künstlern zurück, der sich zunächst Proletarierclub nannte und zu Schlaraffia weiter entwickelte. Der Name geht auf das mittelhochdeutsche Wort „Slur-Affe“ zurück, was oft mit „sorgloser Genießer“ übersetzt wird. Im Paragraf 1 unserer Satzung heißt es: „Schlaraffia ist die innige Gemeinschaft von Männern, die im gleichgesinnten Streben die Pflege der Kunst und des Humors unter gewissenhaften Beachtens eines gebotenen Ceremoniales bezweckt und deren Hauptgrundsatz die Hochhaltung der Freundschaft ist.“ Freundschaft, Humor und Kunst sind die Grundlage unserer Vereinigung, die weltweit verbreitet ist und in der immer und überall deutsch gesprochen wird.

Andreas Wagner aus Jestetten ist mit Leib und Seele Schlaraffe – warum erzählt er unserer Mitarbeiterin Ursula Freudig. | Bild: Privat

Wie viele Schlaraffen treffen sich regelmäßig in der Villa Berberich in Bad Säckingen und was sind Schlaraffen?

Wir sind rund 40 Männer mit allen möglichen Berufen, Akademiker, Handwerker, Beamte, aber der Beruf spielt bei uns keine Rolle. Wir treffen uns von Oktober bis April wöchentlich, von Mai bis September ist Pause, damit es etwas Besonderes bleibt. Wir sind kein Serviceclub, keine Freimaurer, kein Fasnachtsverein. Wir sind nicht politisch und nicht sozial. Wir sind einfach eine Gruppe Männer, die Freude daran hat, im gehobenen Stil nach bestimmten Regeln ein geistreiches Spiel zu spielen. Der Uhu, der für Weisheit steht, ist weltweit unser Symboltier.

Wie sieht dieses Spiel aus?

Es ist eine Art Ritterspiel. Der Keller in der Villa Berberich ist unsere „Burg“ und bei Betreten legen wir „Ritterkleidung“ an. Wir schlüpfen in Rollen, lassen unser normales Leben hinter uns und begeben uns in eine Quasi-Realität. Wir werden Junker, Knappen und als höchste Stufe, Ritter, und reden uns mit Ihr und Ritternamen an, die Bezug zu uns haben.

Zur Person Andreas Wagner (63) wohnt in Jestetten. Geboren und aufgewachsen ist er in Konstanz. Der studierte Sozialpädagoge und Theologe war rund zehn Jahre als Pfarrer tätig. Er ist verheiratet und seit 2004 freischaffender Theologe, der konfessionsunabhängig Zeremonien und Rituale wie Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen gestaltet. Zusätzlich ist er als Sozialarbeiter des Landratsamtes Waldshut für die Flüchtlingsunterkunft in Jestetten zuständig und ehrenamtlich im DRK-Kriseninterventionsteam tätig. In seiner Freizeit ist er begeisterter Puppenspieler und mit einem Freund als „Figurentheater Wagner & Schräbler“ unterwegs. Außerdem ist er seit zehn Jahren Mitglied der Vereinigung Schlaraffia Sacrodunum, die im Gewölbekeller der Villa Berberich in Bad Säckingen ihr Domizil hat. Er ist einer von drei Oberschlaraffen, die die Sitzungen leiten.

Wie heißen Sie in dem Spiel?

Ich bin „Perlacko, der angeschwemmte Seehas“, also derjenige, der von Konstanz nach Säckingen geschwemmt wurde und in Anspielung auf die Redewendung „Perlicko Perlacko“ aus dem Puppenspiel vom Dr. Faust derjenige, der das Figurentheater pflegt und als Theologe sinnbildlich die Teufel verschwinden lässt. Und mein Schlaraffenkollege Heinz Basler, um ein weiteres Beispiel zu nennen, heißt Miracutax in Anspielung auf sein Hobby, das Zaubern, und seinen Beruf als Finanzbeamter.

Können Sie die Regeln des Spiels noch etwas genauer beschreiben?

Dazu gehört, dass wir nicht über Frauen, Politik und Religion reden, was schnell Gräben aufreißen würde. Wir leben Freundschaft und sehen die Dinge von der humorvollen Seite. Wir sind authentisch, echt, analog, persiflieren gern und lachen viel. Jede Sitzung, bei uns heißen sie Sippungen, hat zwei Teile. Im ersten Teil geht es ähnlich wie in Vereinen, um Formalien wie die Begrüßung von Freunden aus anderen Vereinigungen, von uns Reyche genannt, Lobhudeleien zum Geburtstag eines Mitglieds oder das Verlesen des Protokolls der letzten Sitzung. Im zweiten Teil kann jeder, der Lust hat, etwas präsentieren. Zum Beispiel musizieren, singen, ein Gedicht vortragen, jemanden parodieren. Heinz Basler hat zum Beispiel mal den Elvis imitiert, ich selbst spiele gern mal mit einer Figur. Jeder kann sich ausprobieren, es wird nicht kritisiert, jeder Beitrag ist willkommen.

Sie nannten vorhin die Worte Sippungen und Reyche, haben Schlaraffen eine eigene Sprache?

Ja, wir begrüßen uns zum Beispiel mit „Lulu“, was von „lustig, lustig!“ kommt. Wir sprechen vom Uhuversum, nennen das Bier Lethe und den November Windmond. Ein Mitglied ist ein Sasse und einer, der es werden will, ein Pilger. Und unsere Frauen sind die Burgfrauen. Sie unterstützen uns und sind bei einer Sitzung im Jahr mit dabei. Jeder Schlaraffe hat auch einen eigenen Pass mit humorvollen Beschreibungen, bei mir steht zum Beispiel bei Haare: vorhanden. Bei jedem Besuch eines Schlaraffen in einem anderen Reych bekommt er einen Erinnerungseinkleber dieses Reychs in den Pass geklebt. Wir besuchen uns oft gegenseitig. Auch in anderen Ländern.

Das Ganze wirkt ganz schön skurril.

Ja, das ist es und nur schwer zu beschreiben, man muss es erlebt haben. Es macht großen Spaß und wie sagte schon Schiller: Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. Viel lebt bei uns auch vom Spontanen. Jemand wirft was ein, ein anderer erwidert, so entstehen oft komische, überraschende Wortgefechte. Manchmal geht man total beseelt raus, weil es dermaßen gefunkt und der Humor die aberwitzigsten Höhen erreicht hat. Dabei sind wir kein Blödelverein, sondern lieben den hintergründigen feinen Humor. Wir haben Übung darin auch die geistreiche, hintergründige Pointe zu verstehen. Es ist einfach herrlich, einmal die Woche dermaßen „aus der Rolle zu fallen“.

Kann jeder Mann Schlaraffe werden?

Er sollte einen guten Ruf haben und im gesetzten Alter sein. Wer Interesse hat, kann gern einmal eine unserer Sitzungen besuchen und unter der Telefonnummer 0174/828 19 34 oder unter der Email-Adresse (kantzlerambt@sacrodunum.de) Kontakt mit uns aufnehmen.