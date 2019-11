von Thomas Güntert

Von den 26 Kantonsgemeinden sind 13 Gemeinden dem Regionalen Naturpark Schaffhausen angeschlossen, der in Teilen der Bevölkerung doch recht umstritten ist. 55,4 Prozent haben für das Naturparkgesetz gestimmt. In 14 Kantonsgemeinden war die Ablehnung allerdings größer als die Zustimmung.

In den Gemeinden Gächlingen, Oberhallau, Schleitheim und Trasadingen, die selbst als Mitglied des Naturparks direkt von den Kantonsbeiträgen profitieren, wurde das Gesetz überraschenderweise mehrheitlich abgelehnt. Wie die Schaffhauser Nachrichten berichteten, kündigte der SVP Kantonsrat Mariano Fioretti bereits an, dass er von der Kantonsregierung Auskunft über die Finanzierung der Pro-Kampagne verlange.

Obwohl die Schweizer Volkspartei (SVP) ihren Mitgliedern die Ablehnung des Naturparkgesetzes empfahl, setzte sich der SVP Regierungsrat Ernst Landolt aus der Lottstetter Nachbargemeinde Rüdlingen sehr engagiert für das Naturparkgesetz ein. | Bild: Thomas Güntert

Dass das Gesetz dennoch durchgegangen ist, verdanken die Befürworter dem hohen Stimmenanteil in der Stadt Schaffhausen, wo die Zustimmung um rund 2500 Stimmen höher war als die Ablehnung. Zudem stimmten die Gemeinden Buch, Neuhausen und Stein am Rhein dem Gesetz zu, obwohl sie selbst nicht Mitglied sind. Die deutlichste Zustimmung hatte der Park in der Lottstetter Nachbargemeinde Buchberg, wo 68 Prozent dafür stimmten.

Die Schaffhauser Alt-Regierungsrätin Rosmarie Widmer Gysel aus der Klettgauer Nachbargemeinde Wilchingen leitete die Ja-Kampagne für das Naturparkgesetz. Die Verlierer kündigten bereits an, dass sie von der Kantonsregierung Auskunft verlangen, wie diese Kampagne finanziert wurde. | Bild: Thomas Güntert

Die Gemeinden Buchberg und Rüdlingen haben es den deutschen Gemeinden Jestetten und Lottstetten überhaupt zu verdanken, dass sie in dem zusammenhängenden Parkperimeter überhaupt dabei sein können, da die beiden deutschen Gemeinden mit ihrer Mitgliedschaft die Lücke zum unteren Kantonsteil geschlossen hatten. Der Kantonsbeitrag an den Naturpark ist die Grundvoraussetzung, dass der Schweizer Bund einen jährlichen Beitrag von 650.000 Franken bezahlt. Wäre das Gesetz abgelehnt worden, hätte der Kantonsrat jedes Jahr neu über den Naturparkbeitrag abstimmen müssen.

Mit den Mitgliedsbeiträgen verfügt der erste grenzüberschreitende Naturpark der Schweiz nun langfristig über ein jährliches Budget von rund 1,1 Millionen Franken. Die Abwicklung auf deutscher Seite wird über die Naturparkförderung geregelt. Das Regierungspräsidium Freiburg stellt für Projekte in den beiden deutschen Mitgliedsgemeinden jährlich 30.000 Euro zur Verfügung. Jestetten und Lottstetten bezahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von einem Franken pro Einwohner und profitieren durch die Organisation und das Netzwerk.