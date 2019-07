von Ralf Göhrig

Altenburg - Für 60 Jahre Vereinstreue wurde Bernd Schumacher anlässlich der Hauptversammlung des SV Altenburgs geehrt. Patrick Frommherz, Vorsitzender, dankte Schumacher für seinen großen Einsatz und das Engagement über Jahrzehnte hinweg. Sichtlich gerührt nahm der geehrte die Auszeichnung entgegen.

Auszeichnung für viele Mitglieder

Weitere Ehrungen gab es für Willi Handloser (50 Jahre), Renato Lutterschmidt, Rudi Altenburger und Werner Sigg (40 Jahre), Andreas Modesti (30 Jahre), sowie Dieter Wipf, Markus Benz, Pierre Herzstell, Eyck Jöhnk und Engin Kücükogul (15 Jahre).

Jestetten Leidenschaft für kleine Motive: Manfred Strauß aus Altenburg möchte seine riesige Briefmarkensammlung abgeben Das könnte Sie auch interessieren

Gemeinde greift dem Verein unter die Arme

Frommherz berichtete über die Platzsanierung, die im vergangenen Jahr große Anstrengungen und einen großen Batzen Geld gekostet hatte. „Doch dank der zahlreichen Spenden und der Unterstützung der Gemeinde konnte die Aufgabe gemeistert werden“, stellte der Vorsitzende fest. In diesem Jahr muss die Flutlichtanlage überholt werden. Dabei sind einige Masten zu ersetzen. Auch hier wird die Gemeinde dem Verein unter die Arme greifen.

Altenburg Neuer Vorsitzender für den SV Altenburg Das könnte Sie auch interessieren

Spielgemeinschaft mit Lottstetten funktioniert

Sportlich läuft es ganz ordentlich. Die erste Mannschaft erreichte den 7. Platz in der Kreisliga B, die Reserve war mit dem 4. Platz in der Kreisliga C so erfolgreich, wie lange nicht. „Die Spielgemeinschaft mit dem SV Lottstetten hat sich ausgezahlt“, stellte Frommherz fest. Seit der abgelaufenen Saison kooperiert der SV Altenburg mit den Lottstetter Kickern, eine Kooperation die bereits seit einigen Jahren im Jugendbereich sehr viele Früchte trägt.

„Besenbeiz“ in jüngere Hände legen

Der Vorsitzende dankte den Vereinsmitgliedern für den guten Zusammenhalt und die geleisteten Arbeitsstunden, ohne die vieles gar nicht hätte geleistet werden können. Ein ganz besonderes Lob erhielt Sebastian Vetter, der immer für den Verein da sei, wenn er gebraucht werde. In diesem Zusammenhang dankte Frommherz dem „Herz“ des SV Altenburg, Edgar Johann. Dieser hat sich für die Fußballer in den vergangenen Jahren mehr als verdient gemacht. Nach zehn Jahren möchte der 70-jährige allerdings die Organisation der „Besenbeiz“, einem Festwochenende im Frühherbst mit Zwiebelkuchen und neuem Wein, in jüngere Hände übergeben.

Die abschließenden Wahlen brachten kaum Veränderungen, lediglich Sebastian Konik löst Mirco Läule als Beisitzer im Vorstand ab.

Der SV Altenburg wurde 1931 gegründet. Der Verein hat insgesamt 150 Mitglieder, Vorsitzender ist Patrick Frommherz.