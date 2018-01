vor 3 Stunden Ralf Göhrig Jestetten Rainer Denzel: "Vorbereitungen für Kleggau-Narrentreffen laufen seit einem Jahr"

Anders als in früheren Jahren, als er noch selbst aktiv war, kann Rainer Denzel das Kleggau-Narrentreffen Ende Januar in Jestetten in Ruhe auf sich zukommen lassen. Ein Gespräch mit dem früheren Präsidenten der Kleggau-Narrenvereinigung über die Fasnacht von früher und heute.