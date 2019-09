von Ralf Göhrig

Weit mehr als 500 zahlende Besucher sind zur fünften Ausgabe des Hip-Hop-Festivals von 47 Nord nach Altenburg gekommen. Auf dem Waldfestplatz fand das Ereignis statt und in diesem Jahr setzte der Regen erst nach der Beendigung des Festes ein.

Auf dem Waldfestplatz war eine ganze Zeltstadt aufgebaut. | Bild: Ralf Göhrig

Es war eine ganze Zeltstadt, die Nils Batzli und seine Mitstreiter von 47 Nord, einem grenzüberschreitenden Verein, der einer jüngeren Generation ein kulturelles Angebot bieten will, unter den alten Eichenkronen des Waldfestplatzes aufgebaut hatte. Bereits ohne musikalische Unterhaltung wäre der Besuch der Veranstaltung lohnenswert gewesen. Es gab eine Ansammlung verschiedener Zelte mit vielfältigen Betätigungsmöglichkeiten. Besonders für Kinder war gesorgt, die sich wahlweise kreativ beim Graffiti-Malen, Basteln oder mit dem Bedienen des Kinderbaggers der Firma Rehm beschäftigen konnten. Und so war es kein Wunder, dass überaus viele Kinder auf dem Waldfestplatz herumwuselten.

Die Generationen versammelten sich unter dem Eichenwalddach des Waldfestplatzes. | Bild: Ralf Göhrig

„Wir wollen jungen Familien, die nicht unbedingt die traditionellen Dorfveranstaltungen besuchen, etwas bieten“, sagte Nils Batzli im Gespräch mit unserer Zeitung. Das Aufbauen der Zeltstadt dauerte seinen Angaben nach fast eine Woche und viele Helfer von diesseits und jenseits der Grenze waren am Gelingen des Open-Air-Festivals beteiligt. „Inzwischen ist es sogar so, dass wir uns nicht mehr um Künstler bemühen müssen“, sagte Batzli. „Unser Festival ist mittlerweile so bekannt, dass die Gruppen und DJs, die bei uns auftreten wollen, von sich aus anfragen, ob sie kommen können.“

Fleißige Helfer richten das Gemüse für das ungarische Gulasch her. | Bild: Ralf Göhrig

In diesem Jahr waren es die Lokalmatadore Mönixx MC aus Altenburg, Mr. Rumble aus Rheinau, S.E.B.I & CthaB aus Rheinau sowie Semik aus Lottstetten, die am Freitagabend auf der Bühne des Waldfestsplatzes auftraten. Am Samstagnachmittag zeigten die Schülerband Jestetten sowie die Jungle Boys unter der Leitung von Isaac Schimansky, was in ihnen steckt, bevor die überregionalen Künstler am Abend das Publikum begeisterten. Mehrere Hundert Gäste aus der Region Südbaden und Nordschweiz waren nach Altenburg gekommen um Qult (Freiburg), Janus Christus (St. Gallen), Sanic Production (Züri Oberland) und Scurrly Fries (Stuttgart) zu hören. Als DJs waren Denis Skok (Stuttgart), Rindfisch (Jestetten) und El Senor P (Freidorf TG) dabei.

Die Jugend ist die Zukunft: Schülerband und Jungle-Boys standen auf der Bühne des Waldfestplatzes. | Bild: Ralf Göhrig

Gegen die Morgenstunden des Sonntags, als langsam der Regen begann, über dem Waldfestplatz niederzuprasseln, ging ein buntes, friedliches und rundum gelungenes Festival zu Ende. Es hatte mit der Graffiti-Aktion des bekanntesten Zürcher Graffiti-Künstlers Cruze einen weiteren Höhepunkt.