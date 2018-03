Jestetten Oberbrandmeister Christoph Bierwagen ist bereits 40 Jahre aktiv in der Feuerwehr Jestetten

Oberbrandmeister Christoph Bierwagen ist bereits 40 Jahre aktiv in der Feuerwehr Jestetten

Oberbrandmeister Christoph Bierwagen erhält für 40-jährigen aktiven Dienst in der Feuewehrabteilung Altenburg das Ehrenkreuz in Gold. Der Zugführer und Ehrenkommandant erhält großes Lob für sein Engagement.

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr wurde Oberbrandmeister Christoph Bierwagen aus der Abteilung Altenburg für 40-jährigen aktiven Dienst vom Kreisverbandsvorsitzenden Manfred Rotzinger, Gesamtkommandant Holger Jörns und Bürgermeisterin Ira Sattler mit dem Ehrenkreuz in Gold auszeichnet. Bierwagen hatte als Abteilungskommandant wesentlich zum Zusammenwachsen, der Abteilungen Jestetten und Altenburg beigetragen. Er war auch stellvertretender Gesamtkommandant.

Bierwagen ist weiterhin Zugführer. Er trat 1976 in die Jugendfeuerwehr ein und war viele Jahre Ausbilder. Ab 1981 wechselte er in die aktive Wehr und absolvierte das Leistungsabzeichen in Gold. Bierwagen ist gelernter Maurer und konnte beim Umbau des Gerätehauses Altenburg sein Fachwissen einsetzen. Als Abteilungskommandant setzte er sich für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeugs ein. Bei seinem Rücktritt wurde er Ehrenkommandant.

Kommandant Holger Jörns bezeichnete Bierwagen als sehr kompetenten und zuverlässigen Kameraden, dessen gesellige und humorvolle Art sehr geschätzt wird. Manfred Rotzinger betonte: „Es ist eine wahnsinnige Leistung, 40 Jahre aktiv ein solches Ehrenamt auszufüllen!“ Es wurde auch bekannt, dass an den Abteilungsversammlungen die langjährigen Ausschussmitglieder und Gerätewarte, Dieter Hierholzer (Altenburg) und Paul Altenburger (Jestetten), altersbedingt aus dem Ausschuss ausschieden. Nach 28-jähriger Tätigkeit gab Martin Seitz das Amt des Kassierers ab und wird von Karin Hornung abgelöst. Die Verabschiedeten erhielten Geschenke und viel Applaus.