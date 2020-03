Lottstetten (thg) Zum neuen Hotspot beim Golfclub in Nack wurde der Gastronomiebereich. Im Restaurant entstand eine Lounge für den ruhigen Aufenthalt, eine Bar für das spontane Getränk, ein Bistroteil zur unkomplizierten Verpflegung und ein ruhiger Restaurantteil mit 120 Plätzen für das feine gutbürgerliche Dinner. Weitere 120 Plätze stehen auf der Terrasse zur Verfügung. Neben einem neuen Bodenbelag gab es im Außenbereich auch eine Möblierung und eine gemütliche Bar. Durch die größere Lounge wird zudem die Zwischenverpflegung während den Turnieren künftiger geordneter strukturiert. Neben internen und externen Anlässen kann der Gastronomiebereich auch für Firmenanlässe oder private Festlichkeiten gebucht werden und ist auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Zudem wird auch der Sitzungs- und Seminarraum künftig extern vermietet. In der Winterpause beschränkt sich der Gastronomiebereich allerdings auf gebuchte Veranstaltungen und Seminare.

Natur und mehr

Würde man den Golfplatz in Lottstetten-Nack mit einem Menschenleben vergleichen, so stünde er rund 30 Jahre nach dem Bau wohl in der Blüte seines Daseins. Die hügelige und weitläufige 18-Loch Anlage ist zusammen mit der Driving Range und dem Clubhaus liebevoll in das 200-Seelendorf Nack eingebettet. Die naturbelassene Golfplatzarchitektur mit rund 5000 Wald- und Obstbäumen, tausenden Sträucher und Hecken, sowie den drei Speicherseen wurde für viele Kleintier- und Vogelarten zum unerwarteten neuen Lebensraum. Lediglich ein Drittel der über 100 Hektar umfassenden Gesamtfläche wird für den eigentlichen Spielbetrieb benötigt. Zwei Drittel sind ökologische Ausgleichsflächen und werden ohne Dünger, Herbizide und Pflanzenschutzmittel extensiv bewirtschaftet. Der im Zentrum stehende Eisenberg wird von

15 Schafen und 20 Sikahirschen umweltfreundlich abgegrast. Die intensiven Spielflächen mit Abschlag, Vorgrün und Grün umfassen rund drei Prozent der Gesamtfläche und werden, vergleichbar mit der intensiven Landwirtschaft, chemisch behandelt. Auf der Gesamtfläche ergibt sich gegenüber der früheren landwirtschaftlichen Nutzung allerdings eine Reduktion der Dünger- und Pflanzenschutzmittel von rund 90 Prozent. „In den kommenden Jahren werden wir uns mit verschiedenen Projekten noch intensiver mit der nachhaltigen Bewirtschaftung und der Biodiversität befassen“, sagte der Clubmanager Günter Burkhard.